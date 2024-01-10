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  4. Yem karma makinesinde can verdi! Afyonkarahisar'da feci ölüm: Vücudunun yarısı içeride kaldı

Yem karma makinesinde can verdi! Afyonkarahisar'da feci ölüm: Vücudunun yarısı içeride kaldı

10.01.2024 10:35 | Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar'da 27 yaşındaki Furkan Şahin feci bir şekilde can verdi. Dengesini yitirip yem karma makinesinin içine düşen Şahin kurtarılamadı.

Yem karma makinesinde can verdi! Afyonkarahisar'da feci ölüm: Vücudunun yarısı içeride kaldı

Yem hazırlamak için makinenin üzerine çıkan Furkan Şahin, dengesini koruyamayınca vücudunun yarısı makinenin içinde kaldı. Müdahaleler Şahin'i kurtarmaya yetmedi.

HAYVANLARA YEM HAZIRLAYACAKTI

Olay, Başmakçı ilçesi Yaka köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Furkan Şahin isimli genç hayvanlar için yem hazırlamak için makinenin üzerine çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Şahin makinenin içine düştü. Durumu gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri vücudunun yarısı makinenin içerisinde olan Şahin’e müdahale etti. Ancak Şahin yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olay sonrası talihsiz gencin cansız bedeni Başmakçı Belediyesi, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından makinenin içerisinden çıkarıldı.

Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

(İHA)

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yem karma makinesi
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