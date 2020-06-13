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  4. Yemeği yiyen fenalaştı! 2'si çocuk tam 10 kişi birden

Yemeği yiyen fenalaştı! 2'si çocuk tam 10 kişi birden

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2020 20:59 | Son Güncelleme

Sivas’ta yedikleri yabani bitkiden yapılmış yemekten zehirlendikleri düşünülen 10 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Yemeği yiyen fenalaştı! 2'si çocuk tam 10 kişi birden

Edinilen bilgiye göre, Sivas’ta Merkez’e bağlı Beypınar köyünde yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 10 kişi gıda zehirlenmesi şüphesi ile ambulanslarla Sivas Numune ve Cumhuriyet Üniversitesi Hastanelerine kaldırıldı.

2'Sİ ÇOCUK 10 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İkisi çocuk 10 kişiden 4’ü üniversite hastanesine kaldırırken Numune Hastanesi’ne kaldırılan 7 kişiden durumu ağırlaşan 3 kişi de Üniversite Hastanesi’ne sevk edildi.

TARIM İLACI ŞÜPHESİ

Yedikleri Tellice bitkisinden zehirlendiği düşünülen Ö.K., D.K., F.K., A.K., H.K., B.K., G.K., Ş.G., G.K. ve S.K.’nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Doğadan toplayarak yedikleri Tellice bitkisine tarım ilacı bulaşmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. (İHA)

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