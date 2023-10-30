'Yemeğinizde bebek kanı var' dedi çalışanlara saldırdı! O anlar kameraya yansıdı

Adana'nın Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde şoke eden bir olay yaşadnı. ABD menşeli bir fast food restoran zincirinin şubesine giden Hakan Güzel, iddiaya göre, "Yemeğinizde bebek kanı var" diye bağırarak çalışanlara saldırdı.

Güzel, kendisine engel olmak isteyen restoran çalışanı Egemen S.’yi karnından bıçakladı. Egemen S., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Egemen S., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Çalışanların, elinde bıçakla tehditler savuran Hakan Güzel'nin restorandaki sandalyelerle uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü.

Görüntülerde, Hakan Güzel'in bıçağı savurarak çalışanlara saldırdığı, Egemen S.’yi yaraladığı anlar yer aldı.

Adrese gelen ekiplere teslim edilen Güzel, polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavisi devam eden Egemen S.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

(DHA)





