Yemek götüren görevliler fark etti! Yaşlı adam barakanın içinde yanarak hayatını kaybetti

Olay, Değirmendere Mahallesi İğdecik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir arazi içindeki barakada yalnız yaşayan 76 yaşındaki Mustafa Narlıbahçivan’a Aydın Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Servisi personeli yemek götürdü.

BARAKANIN İÇİNDE YANARAK HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Barakanın yanmış olduğunu fark eden belediye ekipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaptıkları kontrollerde Narlıbahçivan’ın barakanın içerisinde yanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Narlıbahçivan’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

