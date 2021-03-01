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  4. Yemek yapmak için yaktığı ateş barakaya sıçradı! Onlarca hayvan telef oldu

Yemek yapmak için yaktığı ateş barakaya sıçradı! Onlarca hayvan telef oldu

01.03.2021 18:11 | Son Güncelleme:
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Yemek yapmak için yaktığı ateş barakaya sıçradı! Onlarca hayvan telef oldu

Antalya'nın Demre ilçesinde Gülderen Gezerler'in yemek yapmak için boş alana yaktığı ateş, barakaya ve hayvanların bulunduğu tel örgüyle çevrili alana sıçradı. Yangında, baraka ve içerisindeki eşyalar yandı, 10 koyun, 15 keçi ve 1 köpek telef oldu.

Demre'de hurdacılık yapan Turgay Gezerler'in yaşamını sürdürdüğü Beymelek Mahallesi Saz mevkiinde barakanın yanında eşi Gülderen Gezerler'in yemek yapmak için boş alanda yaktığı ateş, büyüdü. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından çevreye yayılan yangın söndürüldü.

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İKİ KEZ MÜDAHALE EDİLMİŞTİ, ÜÇÜNCÜ DEFA YAKTI

İtfaiyenin iki kez aynı şekilde müdahalesine rağmen Gülderen Gezerler, saat 14.00 sıralarında yemek yapmak için üçüncü kez ateş yaktı. Bu kez yakılan ateş, rüzgarın da etkisiyle bir anda barakaya ve yanındaki etrafı telle çevrili alana sıçradı. Gülderen Gezerler, kayınvalidesi ve evde bulunan 3 çocuğunu dışarı çıkardı. Ahşap olan baraka ve ağılı bir anda alev kapladı.

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10 KOYUN, 15 KEÇİ VE 1 KÖPEK TELEF OLDU

Gökyüzünü kara dumanın kapladığı yangında alevler ise metrelerce yükseğe çıktı. İhbar üzerine olay yerine yeniden itfaiye ekipleri yönlendirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre Birimi'ne ait 2 ilk müdahale aracı, 2 itfaiye aracı, bir su tankeri ve ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın sırasında çevrede toplanan vatandaşlar meraklı gözlerle itfaiyenin çalışmasını izlerken, bazıları ise sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 20 dakikada söndürüldü. Yangında baraka ve içinde bulunan eşyalar yandı, tel örgü ile çevrili ağıllarda bulunan 10 koyun, 15 keçi ve evin altında bağlı bulunan köpek yanarak telef oldu.

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Turgay Gezerler'in Demre'de hurdacılık yaptığı, başkasından kiraladığı barakada eşi, annesi ve 4 çocuğu ile yaşamını sürdürdüğü öğrenildi. Turgay Gezerler'in yangın anında barakada bulunmadığı öğrenildi. Yangını Turgay Gezerler'in annesi, eşi ve çocukları yaşlı gözlerle izledi.

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(DHA)

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