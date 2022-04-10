Yemeksepeti'nde teknik arıza sorunu yaşanıyor: Yemeksepeti çöktü mü, neden açılmıyor?

"Yemeksepeti çöktü mü?" sorusu gündem oldu. Çünkü kullanıcılar, Yemeksepeti'nden sipariş vermek için siteye girmek istediklerinde teknik arıza uyarısı ile karşılaştıklarını bildiriyor. Peki Yemeksepeti'ndeki sorun ne?

YEMEKSEPETİ'NDE TEKNİK ARIZA SORUNU! YEMEKSEPETİ ÇÖKTÜ MÜ?

Yemeksepeti'nin internet sitesine girmek isteyen kullanıcılar “Sistemde teknik bir problem oluştu, teknik ekibimiz bu konuyla ilgileniyor. En kısa sürede sorunu çözüp aranıza döneceğiz. Sabrınız için teşekkürler'' uyarısı ile karşılaşıyor.

Yemeksepeti'nin mobil uygulamasında ise "Bir hata oluştu, lütfen tekrar deneyiniz" uyarısı çıkıyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Yemeksepeti mobil uygulamasının ve internet sitesinin çöktüğü düşünülüyor.

Ancak Yemeksepeti'nden resmi bir açıklama yapılmadı.





