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Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, Griffiths ile barış anlaşmasını görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 23:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile Stockholm Anlaşması'nın uygulanmasını ele aldı

RİYAD (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ile Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, İsveç'in Stockholm kentinde Yemenli taraflar arasında imzalanan anlaşmanın uygulanması konusunu görüştü.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen görüşmede Hadi, ülkenin önündeki tek seçenek olması itibarıyla barışı desteklediğini yineledi.

Yemen hükümetinin barışın sağlanması adına birçok taviz verdiğini ifade eden Hadi, Husilerin ise bu tavizlere, kibir, uyuşmazlık ve anlaşmalara uymayarak karşılık verdiğini belirtti.

Husilerin, esirler, tutuklular ve alıkonulanlar ile Yemen'in tamamına insani yardımların ulaştırılmasıyla ilgili varılan anlaşmaya bağlı kalmadığına işaret eden Hadi, Griffiths'in nihai hedef olan barışın tesisi yolunda sarf ettiği çabaları desteklediğini vurguladı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths ise Hadi'nin barışın tesisi ve Stockholm görüşmelerinin başarılı bir şekilde sonuçlanması için verdiği desteği takdir ettiğini dile getirdi.

Griffiths, uluslararası toplumun Hudeyde'deki gelişmeleri ve Stockholm'de varılan anlaşmanın uygulanması için atılan adımları yakından takip ettiğini, Husilere de bu konudaki yükümlülüklerini yerine getirmelerinin önemini anlattıklarını ifade etti.

BM himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde, 6-13 Aralık'ta gerçekleştirilen Yemen konulu istişare toplantılarında Yemenli taraflar, esir değişimi, Hudeyde Limanı ve Taiz'le ilgili anlaşma imzalamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Abdurabbu Mansur El Hadi Martin Griffiths

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