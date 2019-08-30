Yemen Cumhurbaşkanı Hadi'den BAE'ye sert tepki

BAE'nin Yemen'deki koşulları, devlet kurumlarını ele geçirme yönünde fırsata çevirmesini üzüntüyle karşıladıklarını dile getiren Hadi, "BAE uçakları, geçici başkent Aden'in farklı bölgelerindeki yerleşim yerlerinde bulunan sivil vatandaşlar ile ordu mensuplarını hedef alan saldırılar yaptı. Saldırılar sonucu onlarca kişi kişi öldü ve yaralandı." ifadelerini kullandı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Hadi, geçici başkent Aden ve doğusundaki Ebyen vilayetinin merkez ilçesi Zencibar'ın, BAE'nin bölgedeki hükümet güçlerine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu Güney Geçiş Konseyine bağlı silahlı Hizam el-Emni birliklerinin eline geçtiğini belirtti.

ADEN (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, ayrılıkçı "Güney Geçiş Konseyinin, ülkesini bölme amacı taşıyan Arap Emirlikleri'nin (BAE) plan ve destekleriyle darbe yaptığını" söyledi.

"Ordu birlikleri, Aden ve savunmasız sakinlerini Güney Geçiş Konseyi olarak anılan militanların BAE uçaklarının sağladığı destekle yaptığı yıkımdan uzak tutmak için çekildi. Militanların bölgede yaptıkları baskın ve tutuklamalar, Ebyen kentindeki bazı hastanelerde tedavi gören yaralıları infaz etme aşamasına kadar ileri gitti."

Günün Yemen'in istikrar ve toprak bütünlüğünü savunma günü olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Hadi, Güney Geçiş Konseyine bağlı isyancıların silah zoruyla kendilerini güneydeki halkın temsilcisi olarak göstermeye çalıştığını ifade etti.

"Güney Geçiş Konseyinin, ülkesini bölme amacı taşıyan BAE'nin plan ve destekleriyle darbe yaptığını" savunan Yemen Cumhurbaşkanı, "Güney Geçiş Konseyi, BAE'nin askeri cephaneliklerini kullanarak Yemen'in savunmasız insanına karşı en berbat suçları işlemeye devam ediyor. Tüm bunlar, ülkemizi bölme yönündeki hedefleri doğrultusunda yapılıyor." dedi.

Suudi Arabistan yönetiminin Yemen'in birliğinden yana bir duruş sergilediğini belirten Hadi, Riyad yönetimine, hükümete başkaldıran BAE destekli Güney Geçiş Konseyine müdahale etme çağrısında bulundu.