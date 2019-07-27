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Yemen güneyini sel vurdu: 6 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 19:25 | Son Güncelleme

Yemen güneyinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.Yemenli yetkililer, Yemen’in güneyindeki Şebva ve Abyan kentlerinde son 24 saatte şiddetli yağışların yol açtığı selde 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi.

Yemen güneyinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.
Yemenli yetkililer, Yemen’in güneyindeki Şebva ve Abyan kentlerinde son 24 saatte şiddetli yağışların yol açtığı selde 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi. Sel nedeniyle bölgedeki ana yolların kapatıldığı, onlarca çiftlik sular altında kaldığı aktarıldı. Yerel kaynaklar, selin meydana geldiği bölgelerde elektrik kesintisinin de yaşandığını ifade etti.

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