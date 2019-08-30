Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla atanmış olup meşruiyete karşı isyana katılanlardan hukuki himayenin kaldırılması gerektiği belirtilen resmi talepte, Aden'deki isyancı liderlerin birliğe engel olanlar şeklinde tasnif edilmesi ve dosyaların insan hakları ihlalleri olarak yargıya taşınması gerektiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı'na gönderilen resmi yazıda ayrıca, BAE ile diplomatik ilişkilerin askıya alınması ve Ebu Dabi'deki Yemen Büyükelçisi'nin geri çekilmesi talebi vurgulandı.

BAE savaş uçaklarının Aden ve Ebyen'de düzenlediği saldırının ardından gönderilen yazıda, Suudi Arabistan'ın isteğiyle Arap Koalisyon Güçlerine katılan BAE'nin koalisyondaki rolünün sonlandırılması talebinin Riyad'a resmi olarak iletilmesi istendi.

Hükümet, söz konusu taleplerin Cumhurbaşkanı Hadi'nin Yemen konusuyla ilgili çalışmaların yeniden gözden geçirilmesi konusunda kararlı adımlar atılması ve BAE'nin Yemen üzerindeki niyetlerinin ortaya çıkmasından sonra sert tavır takınılması talebi olarak kabul edilmesi istendi.

Yazıda ayrıca, Aden'de BAE'ye tabi silahlı milislerin emrivaki siyaseti ve oradaki BAE liderlerinin keyfine aykırı davrananlara şiddet uyguladığına, bu durumun Emirliklere ilişkin her şeye karşı büyük bir düşmanlık yarattığına dikkati çekildi.

Yine benzeri bir şekilde, Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) BAE'nin güneydeki güçlerini açıkça bombalaması hakkında oturum düzenlemesi talebinde bulunmuştu.

Dün, Yemen Savunma Bakanlığı, BAE'ye ait uçakların, geçici başkent Aden ile Ebyen'de hükümet güçlerini hedef alan hava saldırılarında ölü ve yaralıların sayısının 300'den fazla olduğunu açıklamıştı.

- Güneydeki gelişmeler

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmiş, 20 Ağustos'ta da ülkenin güneyinde yer alan Ebyen kentindeki askeri karargahta kontrolü sağlamıştı.

Hükümet güçleri, geçen hafta başlayan çatışmaların ardından dün Şevbe'nin ardından Ebyen ve Aden'de kontrolü sağlamıştı. Ancak BAE'ye ait uçakların dün düzenlediği hava saldırılarının ardından Aden ve Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar, yeniden BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin eline geçmişti.

