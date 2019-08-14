HABER

Yemen hükümetinden Güney Geçiş Konseyinin Aden'den çekilmesi talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 19:53 | Son Güncelleme

Yemen hükümetinden Güney Geçiş Konseyinin Aden'den çekilmesi talebi

ADEN (AA) - Yemen Dışişleri Bakanlığı, herhangi bir diyaloğa oturulmadan önce Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyinin Aden'de kontrol altına aldığı bölgelerden çekilmesi gerektiğini belirtti.

Yemen Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından, Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Hadrami tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın Aden'de gerçekleştirilen darbeye ilişkin toplantı çağrısını memnuniyetle karşıladıkları belirtildi.

Hadrami, ancak herhangi bir diyaloğa oturulmadan önce Suudi Arabistan liderliğindeki Arap koalisyonunun Güney Geçiş Konseyinin Aden'de kontrol ettiği noktalardan çekilmesini öngören bir süre önce yapılan açıklamaya uyulması gerektiğini kaydetti.

Suudi Arabistan yönetimi, Yemen hükümeti ve geçici başkent Aden'deki taraflara acil toplantı çağrısında bulunmuştu.

- Ne olmuştu?

Yemen'de, Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu cumartesi günü Aden'deki Maaşik Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek, kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki meşru hükümeti devirme girişiminde bulunan BAE destekli Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam Emni birlikleri, geçen hafta çarşamba gününden beri Aden'de hükümet güçleriyle savaşıyordu.

Yemen'de 2011'de başlayan halk ayaklanmaları sonrasında Kuzey ve Güney Yemen'in birleştiği 1990 yılı öncesindeki "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

PARTNERTakipçisini affetmedi! Dava açtıTakipçisini affetmedi! Dava açtı
146 yıl hapis hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı146 yıl hapis hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı
Sıcaklık uyarısı: 6 ila 10 derece artacak!Sıcaklık uyarısı: 6 ila 10 derece artacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aden Güney Geçiş Konseyi Yemen

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye dayak!

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye dayak!

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Yıllardır tartışılıyordu! Ne anlama geldiği ortaya çıktı

Yıllardır tartışılıyordu! Ne anlama geldiği ortaya çıktı

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Feci kaza! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

Feci kaza! 1'i bebek, 4'ü çocuk 7 yaralı

Bir anda oldu! Hepsi mahsur kaldı

Bir anda oldu! Hepsi mahsur kaldı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Ersoy'dan 'Kuleli Askeri Lisesi satıldı' iddialarına ilişkin açıklama

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

146 yıl hapis hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

146 yıl hapis hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

Meteoroloji'den 6 il için sıcaklık uyarısı

Sıcaklık uyarısı: 6 ila 10 derece artacak!

Dönüş trafiği başladı! İşte son durum

Dönüş trafiği başladı! İşte son durum

Güneydoğu'da sıcaklık 46 dereceyi aştı

Güneydoğu'da sıcaklık 46 dereceyi aştı

Sancaktepe'de feci kaza! Yaralılar var

Sancaktepe'de can pazarı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.