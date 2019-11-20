Yemen'de 2014'ten bu yana 4,5 milyon çocuk eğitimden mahrum kaldı

İSTANBUL (AA) - Yemen Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı İbtihac el-Kemal, İran destekli Husilerin başkent Sana'yı ele geçirdiği Eylül 2014'ten beri ülkede 4,5 milyon çocuğun eğitimden yoksun kaldığını açıkladı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Bakan Kemal, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kemal, mesajında, Husilerin eğitimi kesintiye uğratmaya çalıştığını, çocukları silah altına alarak cepheye sürdüğünü, okulları bombaladığını ya da askeri kışlaya dönüştürdüğünü ifade etti.

Yemenli Bakan, bu nedenlerle Husilerin darbe yaptığı 2014'ün sonlarından itibaren ülkede 4,5 milyon çocuğun eğitimden mahrum bırakıldığını belirtti.

Savaşın başladığı tarihten bu yana Yemen'de doğan 3 milyon çocuktan 2 milyonunun sağlık sorunları yaşadığını ve Husilerin kontrolündeki bölgelerde sağlık hizmetlerinin zayıflığı nedeniyle çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiğini aktaran Kemal, Husilerin yerleşim yerlerine ve yollara gelişigüzel döşedikleri mayınların da yaklaşık 800 çocuğun ölümüne ve yaralanmasına neden olduğuna işaret etti.