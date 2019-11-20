HABER

Yemen'de 2014'ten bu yana 4,5 milyon çocuk eğitimden mahrum kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 20:27 | Son Güncelleme

Yemen'de 2014'ten bu yana 4,5 milyon çocuk eğitimden mahrum kaldı

İSTANBUL (AA) - Yemen Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı İbtihac el-Kemal, İran destekli Husilerin başkent Sana'yı ele geçirdiği Eylül 2014'ten beri ülkede 4,5 milyon çocuğun eğitimden yoksun kaldığını açıkladı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Bakan Kemal, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kemal, mesajında, Husilerin eğitimi kesintiye uğratmaya çalıştığını, çocukları silah altına alarak cepheye sürdüğünü, okulları bombaladığını ya da askeri kışlaya dönüştürdüğünü ifade etti.

Yemenli Bakan, bu nedenlerle Husilerin darbe yaptığı 2014'ün sonlarından itibaren ülkede 4,5 milyon çocuğun eğitimden mahrum bırakıldığını belirtti.

Savaşın başladığı tarihten bu yana Yemen'de doğan 3 milyon çocuktan 2 milyonunun sağlık sorunları yaşadığını ve Husilerin kontrolündeki bölgelerde sağlık hizmetlerinin zayıflığı nedeniyle çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiğini aktaran Kemal, Husilerin yerleşim yerlerine ve yollara gelişigüzel döşedikleri mayınların da yaklaşık 800 çocuğun ölümüne ve yaralanmasına neden olduğuna işaret etti.

- "Husiler 23 binden fazla çocuğu silah altına aldı"

Kemal, Husileri kendi kontrollerindeki bölgelerde bulunan çocuklardan 23 binden fazlasını silah altına almak ve 700'ünü de kaçırmakla suçladı.

Ayrıca, Husilerin kontrolündeki bölgelerde ekonominin çökmesinin 2 milyondan fazla çocuğu iş piyasasına yönlendirdiğini vurgulayan Kemal, bu çocukların ailelerine bakmak için ağır işlerde çalıştığını kaydetti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

PARTNERSalda Gölü uyarısı: Adım dahi atmayınSalda Gölü uyarısı: Adım dahi atmayın
Borç- alacak meselesi kanlı bitti: 1 ölüBorç- alacak meselesi kanlı bitti: 1 ölü
Erdemir Genel Müdürü Oral çocuklarla buluştuErdemir Genel Müdürü Oral çocuklarla buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünya Çocuk Hakları Günü Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı İbtihac el-Kemal Yemen

En Çok Okunan Haberler

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Mansur Yavaş Ankara'nın trafiği için çözümü açıkladı

Mansur Yavaş Ankara'nın trafiği için çözümü açıkladı

Şoke eden muz paylaşım: Seks diyorum...

Şoke eden muz paylaşım: Seks diyorum...

Cenazede aile dramı ortaya çıktı! 'Eşim beni fuhuşa zorluyordu'

Cenazede aile dramı ortaya çıktı! 'Eşim beni fuhuşa zorluyordu'

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

Soylu'dan 'Menzilcilerin' bakanlıkta kadrolaştığı iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fahrettin Altun: Filistin topraklarının işgali asla meşrulaştırılamayacak

Fahrettin Altun'dan ABD'nin kararına tepki!

Cezaevinden kaçarak eşini öldürdü

Yine kadın cinayeti! Cezaevinden firar etti ve...

Avusturya'da 'İbiza skandalı' soruşturmasında çok sayıda kişi gözaltına alındı

'İbiza skandalı' soruşturmasında çok sayıda kişi gözaltına alındı

Kasadan 20 bin TL çalan şüpheli, kasiyerin sevgilisi çıktı

20 bin TL çalmıştı! Kasiyerin sevgilisi çıktı

Otobüsteki 'Karşımda oturma, gözüm sana kayıyor' sözleri büyük tepki çekmişti! Şaşırtan gelişme

Otobüsteki 'Gözüm sana kayıyor' sözleri büyük tepki çekmişti! Şaşırtan gelişme

Son dakika! Bakan Kurum: Siyanür bileşiklerini içeren maddelerin satışına yasak getiriyoruz

Bakan Kurum açıkladı: Siyanür satışına yasak geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.