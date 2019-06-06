Yemen'de 26 Husi öldürüldü

ED-DALİ (AA) - Yemen ordusu, ülkenin güneyindeki Ed-Dali kentinde düzenlenen operasyonda üçü komutan 26 Husi'nin öldürüldüğünü ve Husilere ait bazı noktaların ele geçirildiğini duyurdu.

Yemen hükümetine bağlı "26sepnews" haber sitesine göre, orduya bağlı birlikler, Dali'ye bağlı El-Ezrak ilçesinde Husilere ait Er-Rabat, Eş-Şecfa ve Eş-Şebhe bölgelerini ele geçirdi.

Kataba ilçesine bağlı El-Fahir bölgesinde Husilerin mevzilerinin topçu ateşiyle vurulması sonucu ise aralarında üç komutanın olduğu 26 Husi öldürüldü.

Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

