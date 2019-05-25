Yemen'de 4 yılda 76 bini aşkın mayın temizlendi

MARİB (AA) - Yemen'de, savaşın başladığı 2015 yılından bu yana 76 binin üzerinde mayın temizlendi.

Yemen haber ajansı SANA'nın haberine göre, Ulusal Mayın Eylem Direktörü Emin el-Akili, anti-personel mayınların kullanımının yasaklanmasıyla ilgili sözleşmeye taraf ülkelerin Cenevre'deki toplantısına katıldı.

Buradaki konuşmasında, savaş nedeniyle arazilerin mermi ve cephanelerle dolduğunu ve Husilerin pek çok alana mayın yerleştirdiğini belirten Akili, savaşın başladığı tarihten bu yana 14 bini aşkın anti-personel ve 62 bin de tanksavar mayınının temizlendiğini bildirdi.

Akili, Husilerin, mayınların askeri operasyonları engelleyemeyeceğini bildiğini ancak bunları sivilleri öldürme amacıyla kullandığını kaydetti.

Husilerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Yemen hükümeti, Husilerin, kendi kontrolleri altındaki bölgelere yaklaşık bir milyon mayın yerleştirdiğini iddia ediyor. Yine hükümet verilerine göre, Mart 2015 ile Mart 2018 tarihleri arasında çoğunluğu sivil bin 194 kişi, mayın patlaması nedeniyle hayatını kaybetti, 2 bin 287 kişi de yaralandı.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor, koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

