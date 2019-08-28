HABER

Yemen'de Güney Geçiş Konseyi Şebve'de yenilgiyi kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 02:16 | Son Güncelleme

Güney Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus ez-Zubeydi: - "Kendimizden başka kimseyi bu yenilgiden sorumlu tutmayacağız, dış ve iç güçleri suçlamayacağız"

ADEN (AA) - Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi Başkanı Aydarus ez-Zubeydi, ülkenin güneydoğusundaki Şebve ilinde hükümet güçlerine yenildiklerini kabul etti.

Zubeydi, Güney Geçiş Konseyinin internet sitesinde yer alan açıklamasında, konseye bağlı güçlerin Şebve'de aldığı yenilgiyi kabul ederek, "Kendimizden başka kimseyi bu yenilgiden sorumlu tutmayacağız, dış ve iç güçleri suçlamayacağız." ifadesini kullandı.

Zubeydi, yenilgiyi kabul etmekle birlikte Şebve, Hadramevt Vadisi, Mehra, Sokotra ve Mukeyras'ı ele geçirme vaadinde bulundu ve bunun öncelikleri arasında olduğunu kaydetti.

Meşru hükümet güçlerinin Şebve'de kontrolü sağlamasını "güney topraklarına yapılmış bir saldırı" olarak tanımlayan Zubeydi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini meşru hükümetin tarafını tutmakla suçladı.

BAE tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni güçleriyle hükümet güçleri arasında, geçen hafta perşembe akşamı Şebve'de yaşanan şiddetli çatışmalar, cuma sabahı durmuştu.

Güney Geçiş Konseyi, kentin merkezi Atak ilçesine müdahaledeki başarısızlıktan dolayı cuma günü ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunmuş ancak cumartesi günü çatışmalar yeniden başlamıştı.

Tatil cennetinde korkutan anlar! Kameraya böyle yakalandı Tatil cennetinde korkutan anlar! Kameraya böyle yakalandı
Gece yarısı feci kaza! Araç hurdaya döndü!Gece yarısı feci kaza! Araç hurdaya döndü!
Yangın çıkarıp babasını aradı: Evi yaktım, ben gidiyorumYangın çıkarıp babasını aradı: Evi yaktım, ben gidiyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydarus ez-Zubeydi Şebve

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Falcao ile ilgili sıcak gelişme

Falcao ile ilgili sıcak gelişme

İki çocuk hayatını kaybetti, iki çocuk yaralı! Toprak kayması can aldı

İki çocuk hayatını kaybetti, iki çocuk yaralı! Toprak kayması can aldı

İkinci S-400 teslimatı sonrası ABD'den kritik çağrı!

İkinci S-400 teslimatı sonrası ABD'den kritik çağrı!

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Kötü koku gelen ağaçlık alandan ceset çıktı

Kötü koku gelen ağaçlık alandan ceset çıktı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
500 bin TL değerinde! Hepsi ele geçirildi

500 bin TL değerinde! Hepsi ele geçirildi

Jandarmanın dikkati facianın önüne geçti!

Jandarmanın dikkati facianın önüne geçti!

İş arkadaşları haber alamayınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

İki ay önce kaza geçirmişti! Talihsiz son!

Gece yarısı feci kaza! Araç bu hale geldi: Ölü ve yaralılar var

Gece yarısı feci kaza! Araç hurdaya döndü!

Yangın çıkarıp babasını aradı: Evi yaktım, ben gidiyorum

Yangın çıkarıp babasını aradı: Evi yaktım, ben gidiyorum

TEM Otoyolu'nda feci kaza: Çok sayıda yaralı var

TEM Otoyolu'nda feci kaza! O anlar böyle görüntülendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.