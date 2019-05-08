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Yemen'de Husiler ile askerler arasında çatışmalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 04:59 | Son Güncelleme

Ed-Dali ilinde Husiler ile Yemen ordusu arasında çıkan çatışmalarda 35 Husi öldü

ED-DALİ (AA) - Yemen'in Ed-Dali ilinde Husiler ile Yemen ordusu arasında çıkan çatışmalarda 35 Husi öldü.

Yemen ordusuna ait "September Net" internet sitesinin orduya bağlı Amalika Güçlerine dayandırdığı habere göre, halk direniş güçleri destekli askeri birlikler, Ed-Dali ilinin kuzeyindeki Katiyye ilçesinde "Hamrat" ve "Tebbetu'l Val" bölgelerinde yer alan Husilerin mevzilerine saldırı düzenledi.

Saldırıda 35 Husinin öldüğü, 15'inin yaralandığı ifade edilirken, askerlerin, çıkan çatışmada Husilerin bazı askeri araç ve mühimmatlarını imha ettiği, bazılarına ise el koyduğu belirtildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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