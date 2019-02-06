HABER

"Yemen'de militanlar Belçika menşeli silah kullanıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 19:13 | Son Güncelleme

Uluslararası Af Örgütü, Belçika'nın Valon Bölgesi'nde üretilen hafif makineli tüfeklerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği iddia edilen bazı Yemenli militanlar tarafından kullanıldığını açıkladı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın Valon Bölgesi'nde faaliyet gösteren FN Herstal firması tarafından üretilen hafif makineli tüfeklerin Yemen'deki militanlar tarafından kullanıldığı bildirildi.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Belçika şubesinden yapılan açıklamada, Valon Bölgesi'nde üretilen Minimi marka hafif makineli tüfeklerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği iddia edilen bazı Yemenli militanlar tarafından kullanıldığı belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Uluslararası Af Örgütü yetkililerinden Philippe Hensmans, "Valon Bölgesindeki silah üreticileri, satışlarının doğrudan veya dolaylı yollardan iç savaşı körüklediğini göz önünde bulundurmalı." dedi.

Açıklamada, Yemen iç savaşının başladığı 2015'ten bu yana Batılı devletlerin BAE'ye toplam 3,5 milyar dolarlık silah satışı yaptığı anımsatıldı.

Valon Bölge Parlamentosu'nun raporuna göre, 2016'da BAE'ye 48 milyon 614 bin 295 avroluk silah satışına onay verildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti meşru ordu ile Husiler arasında çatışmalara sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

Markete gitmeye üşenince balkona teleferik kurduMarkete gitmeye üşenince balkona teleferik kurdu
Komşu kadın: Kıyamet koparcasına ses, gürültü vardıKomşu kadın: Kıyamet koparcasına ses, gürültü vardı
Kartal'da arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi Kartal'da arama kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Belçika silah Valon Yemen

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!

Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Kredi çekenler dikkat! Siz de paranızı geri alabilirsiniz

Kredi çekenler dikkat! Siz de paranızı geri alabilirsiniz

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kartal'da bir bina çöktü! Enkazda zamana karşı yarış

Kartal'da bir bina çöktü! Enkazda zamana karşı yarış

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şule Çet'in davasında sanıkların tutukluluğunun devamına karar verildi

Şule Çet davasının ilk duruşması sona erdi

Osmaniye'de viyadükte asılı kalan tırın sürücüsü kurtarıldı

Soğukkanlılığı pes dedirtti! Ölümle burun buruna geldi!

Kartal'da 8 katlı bina çöktü! Binanın çökme anı kamerada

Kartal'da bir bina çöktü! Enkazda zamana karşı yarış

Hastanede 'koku' paniği! Ekipler alarma geçti

Hastanede 'koku' paniği! Ekipler alarma geçti

Annesiz, babasız yaşam savaşı! Penceresiz evde yardım bekliyorlar

Buna yürek dayanmaz! Penceresiz evde karınları aç yaşıyorlar

Cesedi paramparça haldeydi! Hepsini itiraf etti

Cesedi paramparça haldeydi! Hepsini itiraf etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.