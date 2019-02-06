"Yemen'de militanlar Belçika menşeli silah kullanıyor"

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın Valon Bölgesi'nde faaliyet gösteren FN Herstal firması tarafından üretilen hafif makineli tüfeklerin Yemen'deki militanlar tarafından kullanıldığı bildirildi.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Belçika şubesinden yapılan açıklamada, Valon Bölgesi'nde üretilen Minimi marka hafif makineli tüfeklerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği iddia edilen bazı Yemenli militanlar tarafından kullanıldığı belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Uluslararası Af Örgütü yetkililerinden Philippe Hensmans, "Valon Bölgesindeki silah üreticileri, satışlarının doğrudan veya dolaylı yollardan iç savaşı körüklediğini göz önünde bulundurmalı." dedi.

Açıklamada, Yemen iç savaşının başladığı 2015'ten bu yana Batılı devletlerin BAE'ye toplam 3,5 milyar dolarlık silah satışı yaptığı anımsatıldı.

Valon Bölge Parlamentosu'nun raporuna göre, 2016'da BAE'ye 48 milyon 614 bin 295 avroluk silah satışına onay verildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti meşru ordu ile Husiler arasında çatışmalara sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

