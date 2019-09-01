Yemen'deki hapishaneye saldırı

CENEVRE (AA) - Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Ortadoğu Direktörü Fabrizio Carboni, Yemen'in Zamar kentinde Husilerin alıkoyduğu kişileri tuttuğu, hapishane niteliğindeki binaya Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırılarından büyük endişe duyduklarını belirtti.

Carboni, 50 kişinin öldüğü ve 100 kişinin yaralandığı aktarılan saldırıya ilişkin sosyal medyadan açıklamada bulundu.

"Zamar'daki hapishanenin bombalandığı haberinden büyük endişe duyuyoruz." ifadesini kullanan Carboni, bombalanan binanın Yemen'de düzenli olarak ziyaret ettikleri bir "gözaltı yeri" olduğunu bildirdi.

Carboni, ICRC'ye ait ekibin yaralılara acil yardım için yola çıktığı bilgisini de paylaştı.

ICRC Yemen Heyeti Başkanı Franz Rauchenstein de söz konusu saldırıya ilişkin, "Bu (saldırı) haberlerini son derece ciddiye alıyoruz. Durumu değerlendirmek için şimdi Zamar'a gidiyorum. Bu lokasyonu daha önce diğer yerleri olduğu gibi işimizin bir parçası olarak ziyaret etmiştik." açıklamasını yaptı.