Yemen'deki patlamalarda 13 kişi öldü

ADEN (AA) - Yemen'in Hudeyde ve Taiz vilayetlerinde daha önce Husilerce yola yerleştirilen patlayıcıların infilak etmesi sonucu 4'ü asker 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Batı Sahili Ortak Güçler Sözcüsü Albay Vaddah ed-Debiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hudeyde ve Taiz kentlerinde Husiler tarafından daha önce yola döşenen patlayıcıların infilak ettiğini söyledi. Debiş, patlamalar sonucu 4 Yemen askeri ile 9 Husi militanın öldüğünü açıkladı.

Debiş, Husi militanların Hudeyde vilayetinin kuzeyindeki Salih kentinde gerçekleşen patlamada, Yemen askerlerinin de Taiz'in batısındaki El-Muha kentinin girişindeki El-Cedid bölgesindeki patlamada hayatını kaybettiğini aktardı.

Yemenli Sözcü, Taiz'deki patlamada ayrıca 3 askerin yaralandığını belirtti.

Husiler ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

- BM, dördüncü izleme noktasını kurdu

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM), hükümet ile Husiler arasında Hudeyde'de varılan ateşkesin uygulanması kapsamında kente dördüncü izleme noktasını kurdu.