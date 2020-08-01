Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Ağustos ayı yengeç burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arasında doğan yengeç burçlarını bu ay neler bekleyecek? Yengeç burcunu 2020 Ağustos ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında yengeç burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ağustos aylık burçlarda yengeç burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Yengeç Burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu...

Yengeç burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu (23 Haziran - 22 Temmuz)

Bu ay kazançlarla birlikte harcamalar artabilir. Araçlar için ödemeler, araç ve teknolojik alet alımları, kardeşlerle ortak finansal planlar içinde olabilirsiniz. Kısa bir eğitim, kariyeriniz ve ileriye dair hedefleriniz için harcama yapabilirsiniz.

7 Ağustos'ta Venüs Yengeç burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren ayın geri kalanında güzelliğinize, görüntünüze, ilişkilerinize daha çok önem vereceksiniz. Yaşamdan keyif almak, sevdiklerinizle keyifli paylaşımlar içinde olmak isteyeceksiniz.