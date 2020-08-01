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Yengeç Burcu Ağustos 2020 Aylık Burç Yorumu (23 Haziran - 22 Temmuz)

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

23 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arasında doğan yengeç burçlarını bu ay neler bekleyecek? Yengeç burcunu 2020 Ağustos ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? İşte yengeç burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu...

Yengeç Burcu Ağustos 2020 Aylık Burç Yorumu (23 Haziran - 22 Temmuz)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Ağustos ayı yengeç burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Haziran - 22 Temmuz tarihleri arasında doğan yengeç burçlarını bu ay neler bekleyecek? Yengeç burcunu 2020 Ağustos ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında yengeç burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ağustos aylık burçlarda yengeç burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Yengeç Burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu...

Yengeç burcu Ağustos 2020 aylık burç yorumu (23 Haziran - 22 Temmuz)

Bu ay kazançlarla birlikte harcamalar artabilir. Araçlar için ödemeler, araç ve teknolojik alet alımları, kardeşlerle ortak finansal planlar içinde olabilirsiniz. Kısa bir eğitim, kariyeriniz ve ileriye dair hedefleriniz için harcama yapabilirsiniz.

7 Ağustos'ta Venüs Yengeç burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren ayın geri kalanında güzelliğinize, görüntünüze, ilişkilerinize daha çok önem vereceksiniz. Yaşamdan keyif almak, sevdiklerinizle keyifli paylaşımlar içinde olmak isteyeceksiniz.

Yengeç burcu Ağustos ayı aşk yorumu

Süregelen ilişkilerde 4-13 ve 24 Ağustos tarihlerinde her türlü ikili ilişkide, aile büyükleri ve yöneticililerle ilişkilerde zorlanma, bir zorluğu aşma gerekliliği doğabilir. Özellikle eril figürlere ve sizden yaşça büyük kişilere karşı daha kontrollü yaklaşımlar içinde olmalısınız. Bu tarihlerde partnerlik ilişkilerinde tamam veya devam durumları oluşabilir. Doğum haritanıza ve yaşam akışınıza göre ileriye dair ciddi adımlar atabilir, boşanma için karar alabilirsiniz.

19 Ağustos'taki Yeni Ay etkileriyle finansal konularda beklenmedik şanslar yakalayabilirsiniz. Hayatınızdaki kişilerden maddi destekler görebilirsiniz.

AĞUSTOS 2020 TÜM BURÇLARIN AYLIK BURÇ YORUMLARI

20 Ağustos'a kadar Merkür, 22 Ağustos'a kadar ise Güneş Aslan burcunda olacak. Bu tarihe kadar özgüveninizin arttığı, daha dışa dönük olduğunuz, kendi değerinizi daha iyi bilerek yaşamınıza değerinizi bilecek kişileri çektiğiniz bir süreç olacak. Aylık kazancınızda artış söz konusu olabilir. Yöneticilerle kuracağınız iyi ilişkiler, zam ve ek kazanç gibi fırsatları önünüze getirebilir.

22 Ağustostan itibaren ise Güneş Başak burcunda ilerliyor. Bu tarihten itibaren sosyal çevrenize yeni kişiler dahil olabilir, yeni sosyal ortamlara katılabilirsiniz. Bulunduğunuz çevrede öne çıkabilir, mesleğinizde dikkat çekebilirsiniz. Küçük adımlar büyük başarıları hazırlayabilir. İdealist ve yaratıcı olacağınız bir zaman.

Astrolog Merve Rençber

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