Yeni 2021 Opel Astra Hatchback 1.5 Turbo Dizel 122 HP AT-9 Testi

Opel Astra HB, 5 nesildir markanın en güzide modellerinden olmayı başardı. Gerek tasarımı gerekse dinamizmi ile tüm otomobil severlerin beğenisini kazandı. Peki, yeni Opel Astra HB alınır mı? Yeni 2021 Opel Astra HB’in artıları neler? Opel Astra PSA Grup’un alt yapısına geçtikten sonra neleri değişti? Yeni Opel Astra kaç para? Yeni 1.5 Turbo Dizel motor ve AT-9 şanzımanı ile Astra HB nasıl performans sunuyor? Yeni İşte tüm cevaplar. 2021 OPEL ASTRA HB TASARIM Astra, tasarım olarak makyajla birlikte kendini tazelemiş. Özellikle ön far grubunda ufak bir değişim gözlemleniyor. Bunun yanında tampon grubunda da ufak değişimler olmuş. Buna ek olarak ise ön ızgarada yer alan ve marka logosuyla birleşen krom detay tek çizgi haline gelmiş. Opel Astra 9 farklı renk seçeneği ile satışa çıktı. Bizim aracımızın rengi ise “Scarlet Kırmızı” olarak geçiyor. Test aracımızdaki gibi LED ön farlar başlangıç donanımı olan Edition’dan itibaren standart olarak geliyor. Ancak eğer ki daha yetenekli bir far arıyorsanız, IntelliLUX LED farlar en üst paket olan Elegance donanım ile alınabiliyor. Test aracımızdaki LED farlar sadece 20 Watt elektrik tüketiyor. Üst pakette olan IntelliLUX LED farlarda ise 16 ayrı LED ampul kullanılmış. Otomatik adaptif aydınlatma sistemi sayesinde de gece sürüşlerinde size daha fazla deste oluyor.

Bir 16 inç ve 2 adette 17 inç jant seçenekleri Opel Astra HB’te sunuluyor. Arka bölümde sadece tampon gurubunda bir değişim görüyoruz. Opel Astra HB boyut konusunda 4370 mm uzunluğa, aynalar hariç 1871 mm genişliğe, 1485 mm yüksekliğe ve 2662 mm aks mesafesine sahip. Modelde sunulan bagaj hacmi ise 370 litre olarak belirlenmiş. 2021 OPEL ASTRA HB İÇ MEKAN Opel Astra HB’in iç mekanına geçtiğimizde, çok ufak değişimler göze çarpıyor. İlk olarak direksiyon simidinin kollarındaki tuşlar değişim geçirmiş. Devamında gösterge paneli yeni nesil Opel Insignia modelinden tanıdık geliyor. Yarı dijital yarı analog olarak hazırlanmış bu panel, tasarım konusunda beğenimizi kazanıyor. İsterseniz üst paketlerde 8 inç gösterge paneli de alabiliyorsunuz. Sunroof Opel Astra HB’de sadece en üst pakette opsiyon olarak alınabiliyor. Orta konsoldaki multimedya ekranı ise eski nesil ile boyut olarak aynı. Sadece tasarım olarak daha dışarıya konumlandırılmış. Menü geçişleri ve kullanımı oldukça kolay. Hemen altında ise klima kumandalarına yer verilmiş.

İsterseniz modelde direksiyon ve koltuk ısıtma da alabiliyorsunuz. Hemen alt tarafta ise sıkça eleştirdiğimiz küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan yer verilmiş. Burası daha iyi bir şekilde kapaklı göz olarak da kullanılabilirdi. Eşya gözü konusunda Opel Astra HB’de geniş kapı içleri ve vitesin gerisindeki iki bardaklıktan başka alan sunulmamış. Kokpitte yer alan piyano siyahı kaplamalar Elegance donanımda standart olarak geliyor. 2021 OPEL ASTRA HB HANGİ MOTORLAR İLE GELİYOR? Opel Astra HB, PSA ile birleştikten sonra ilk olarak markanın 1.2 litrelik turbo benzinli makinesini aldı. Daha sonrasında 1.5 litrelik dizel makine seriye katıldı. Hemen akabinde ise 1.4 litrelik turbo dizel makine de modelde sunuldu. Bizim test aracımız 1.5 litrelik dizel ünite ile geliyor. Bu motor Edition, Gs Line ve Elegance donanımıyla birlikte alınabiliyor. 1.4 litre turbo motor sadece Gs Line ile sunulurken 1.2 litrelik turbo benzinli makine Edition donanımında alınabiliyor. 1.5 litrelik dizel makinenin en büyük avantajı 9 ileri otomatik şanzıman ile sunuluyor olması. 9 oranlı şanzıman tüketim ve ara hızlanmalarda ki esnekliği ile dikkat çekiyor. 122 HP güç ve 285 Nm tork değeri üreten bu motor, 0-100 km/s hızlanmasını 10.9 saniyede tamamlıyor. Bu değer ile serinin en yavaş ünitesi olarak biliniyor. Ortalama tüketim ise 4.2 litre olarak belirlenmiş. Bu değeri tutturmak oldukça kolay oluyor. Hatta 9 ileri otomatik şanzıman ile otoban hızlarının limitlerine çıktığınızda bile devir hala 2000 bandının altında kalabiliyor. Biz testimiz sırasında 6.5 litrelik yakıt tükettik.