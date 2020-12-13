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Yeni 2022 Peugeot 308 kamuflajlı yakalandı!

13.12.2020 16:58 | Son Güncelleme:
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Yeni 2022 Peugeot 308 kamuflajlı yakalandı!

Yeni 2022 Peugeot 308 kamuflajlı yakalandı. Yeni 308'in kış testleri tüm hızıyla devam ediyor. Model yoğun kamuflaj altında sıkı testlerden geçiriliyor.

Yeni 2022 Peugeot 308 kamuflajlı yakalandı haberleri ortaya çıktı. Volkswagen Golf, Ford Focus, Hyundai i30, Honda Civic ve benzerlerinin rakibi olan yeni nesil Fransız kompakt hatchback, DS 4 ile birlikte kış testlerinde görüntülendi.

Yeni 2022 Peugeot 308

YENİ 2022 PEUGEOT 308 KAMUFLAJLI YAKALANDI!

Tasarım, konusunda yeni Peugeot 308, daha aşağıya monte edilmiş ve boyut olarak büyümüş gibi görünen ızgarasıyla dikkat çekiyor. Tavan çizgisi arkaya doğru biraz alçaltılmış ve daha ince görünen yeni LED stoplar dikkat çekiyor. Diğer bir değişiklik ise, bagaj kapısından tampona taşınan arka plaka tutucusu.

Yeni 2022 Peugeot 308

YENİ 2022 PEUGEOT 308’İN KOKPİTİNDE DEĞİŞİM OLACAK MI?

Yeni 2021 Peugeot 308’in kokpiti sır gibi saklanıyor. Ancak şirketin i-Cockpit mimarisine ilişkin en son yaklaşımını içermesi bekleniyor. Yeni bir bilgi-eğlence sistemi ve dijital gösterge panelinin modelde yer alması planlanıyor. Yeni sürücü destek sistemlerini de içerecek olan ekipman serisi opsiyon olarak sunulacak.

Yeni 2022 Peugeot 308

YENİ 2022 PEUGEOT 308’İN ELEKTİRKLİ VERSİYONU OLACAK MI?

EMP2 platformunun evrimine dayanan yeni nesil 308'in benzinli ve plug-in hibrit seçeneğinin olması bekleniyor. Hibrit sistem 1.6 litrelik benzinli motor ve iki elektrikli motorla birleşecek. Model bu motor kombinasyonu ile yaklaşık 300 HP'ye sahip olabilecek. Model, yeni 508 PSE ile PSE (Peugeot Sport Engineered) alt markasına katılacak olan modeller olacak. Yeni 308'in resmi açılışının 2021'in ilk yarısında olması bekleniyor.

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