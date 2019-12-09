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Yeni AB Yüksek Temsilcisi Borell'den "birlik" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 12:07 | Son Güncelleme

Yeni AB Yüksek Temsilcisi Borell'den "birlik" çağrısı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, yeni görevinde önceliğinin üye ülkeler arasında "birlik" sağlanması olacağını söyledi.

Borell, Brüksel'de üye ülkelerin dışişleri bakanlarını bir araya getiren AB Dışişleri Konseyi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Toplantı gündemi arasında Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın da bulunduğunu aktaran Borell, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile geçen hafta görüştüğünü anımsattı.

Borell, toplantıda söz konusu mutabakat muhtırasının içeriğinin de ele alınacağını belirtti.

- "Birlik olmadan küresel güç olunmaz"

Görev boyunca önceliğinin "birlik" olacağını vurgulayan Borell, "Ortak bir tutum belirlemeden, birlik olmadan, küresel güç gibi davranamayız." diye konuştu.

Fransa'nın başkenti Paris'te bugün Almanya, Ukrayna, Rusya ve Fransa'nın katılımıyla yapılacak Ukrayna konulu "Normandiya Formatı" hakkında da konuşan Borell, AB'nin Ukrayna krizinin barışçıl şekilde çözülmesini desteklediğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
AB birlik Borell Dayanışma Libya Türkiye

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