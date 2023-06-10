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  4. "Yeni akciğerle ilk nefes" Bakan Koca sosyal medyadan paylaştı! Türkiye'de akciğer nakli yapılan en yaşlı hastanın durumu iyi

"Yeni akciğerle ilk nefes" Bakan Koca sosyal medyadan paylaştı! Türkiye'de akciğer nakli yapılan en yaşlı hastanın durumu iyi

10.06.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bugüne kadar en yaşlı kişiye yapılan akciğer naklinin üzerinden 24 saat geçtiğini, 68 yaşındaki hastanın iyi durumda olduğunu bildirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, paylaşımına "Yeni akciğerle ilk nefes" notunu da ekledi.

"Yeni akciğerle ilk nefes" Bakan Koca sosyal medyadan paylaştı! Türkiye'de akciğer nakli yapılan en yaşlı hastanın durumu iyi

Bakan Koca, Türkiye'de akciğer nakli yapılan en yaşlı hastanın durumunun iyi olduğunu açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından "Yeni akciğerle ilk nefes" notuyla nakil yapılan hastanın görüntüsünü paylaştı.

BSON

"ÜZERİNDEN 24 SAAT GEÇTİ"

Dün, Türkiye'de bugüne kadar en yaşlı kişiye akciğer nakli yapıldığını belirten Koca, "Naklin üzerinden 24 saat geçti, 68 yaşındaki hastamız iyi durumda. Koşuyolu SUAM akciğer nakli ekibini kutluyorum. Dünyada ilk akciğer nakli tam 60 yıl önce yapılmıştı." ifadelerini kullandı. (AA)

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Fahrettin Koca akciğer nakli

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