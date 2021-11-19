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Yeni Akit Gazetesi yazarı Hacı Yakışıklı'nın sorusu Temel Karamollaoğlu'nu kızdırdı: Sen niye bu kadar yoruluyorsun

19.11.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Akit Gazetesi yazarı Hacı Yakışıklı'nın sorusu Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu sinirlendirdi. Yakışıklı'ya tepki gösteren Karamollaoğlu, "Bu boş bir müzakere. Bu mesele niye bu kadar ilgilendiriyor. Bırakın onlar düşünsün. Sen niye bu kadar yoruluyorsun." diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Temel Karamollaoğlu, Haber Global'de yayınlanan Siyaset Özel programına katıldı. Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu ile Yeni Akit Gazetesi yazarı Hacı Yakışıklı'nın diyaloğu dikkat çekti.

"ADAYA APART TOPAR MI KARAR VERECEKSİNİZ?"

Erken seçim gündeminin konuşulduğu sırada Yeni Akit Gazetesi yazarı Yakışıklı'nın "Erken seçim kararı alındığı zaman da 3 ay içinde adayınız kim olacak sorusu akla geliyor. Apar topar mı karar vereceksiniz?" sorusu tansiyonu yükseltti.

Erken seçimin yapılmasının faydalı olacağını ama kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceğini belirten Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu "Karar verilmeden neden bunun üzerine durulsun ki. Ne demek apar topar. Benim anladığım istiyor ki AK Parti, 'Bugünden adayınızı çıkarın. Seçime kadar ben onun iflahını keserim' diyor" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Yakışıklı da "Yıpranır diyorsunuz yani. Peki, 20 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan en favori aday olarak yıpranmıyor da sizin adayınız neden 3 ayda yıpranıyor? Efendim, siz yıpranacak bir aday mı göstereceksiniz?" diye sordu.

KARAMOLLAOĞLU SİNİRLENDİ: BU BOŞ BİR İŞ

Yakışıklı'nın sözleri üzerine sinirlendiği görülen Saadet Partisi lideri "Şimdi bu o kadar boş bir müzakere ki. Biz olmayan bir meselenin üzerinde fikir yürütüyoruz. Bu boş bir iş. Yok ki bir aday henüz. Dur bakalım. Bu mesele niye bu kadar ilgilendiriyor. Bırakın onlar düşünsün. Sen niye bu kadar yoruluyorsun." diye konuştu.

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Yaşanan gerilimin ardından Senem Toluay Ilgaz araya girmeye çalıştı.

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Temel Karamollaoğlu
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