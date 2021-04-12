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Yeni amiral gemisi: Citroen C5 X tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

12.04.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Citroen C5 X, global bir tanıtım ile resmen lanse edildi. Otomobil üreticisinin sedan ile station wagon gövde tipini bir araya getiren modeli Citroen C5 X, firmanın yeni amiral gemisi olma özelliği taşıyor. Citroen C5 X, pek çok otomobilde gördüğümüz modern teknolojilere de sahip.

Yeni amiral gemisi: Citroen C5 X tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

Citroen'in yeni bir C5 modeli tanıtması bir sürpriz değildi. Ancak firmanın D segmentinde yer alsa da duruşuyla, sedan karışımı bir station wagon gövde tipiyle harmanlanmış bir SUV otomobili andıran, kısacası üç gövde tipinin özelliklerini tek bir gövdede sunan Citroen C5 X modelini tanıtması tam anlamıyla bir sürpriz oldu.

CITROEN C5 X'İN TASARIMI

Citroen C5 X, yukarıda da bahsettiğimiz gibi sınıfı gövde tiplerini aşan bir otomobil. Ancak otomobil yine de D segmenti bir otomobil olarak listeleniyor. Otomobil Citroen'in aktardığı bilgilere göre geleneksel bir sedana kıyasla daha fazla yeden yükseklik sunuyor. 2.785 mm dingil mesafesine sahip olan araç, 4.805 mm uzunluk, 1.855 mm genişlik ve 1.485 mm yükseklik sunuyor. C5 X önde ve arkada, V şeklindeki bir LED ışık imzası da taşıyor.

Citroen C5 X tasarımı

İŞTE CITROEN C5 X'İN KOKPİTİ

Citroen C5 X'in içine bakalım bir de. Otomobil, Advanced Comfort aktif süspansiyon ve Advanced Comfort koltuklar ile geliyor. Doğal ses tanıma özelliğine sahip 12 inçlik HD dokunmatik ekranlı iletişim arayüzü, 4 adet Type C USB girişi ve akıllı telefonlar için kablosuz şarj özelliği bulunan C5 X'in bagaj hacmi ise öne çıkan noktalarından biri. Çünkü otomobil normal kullanımda 545 litre olan bagaj hacmini arka koltukların katlanmasıyla 1.640 litreye kadar çıkartabiliyor. Bu da Station wagon gövde tipine göz kırpan otomobilin getirdiği bir avantaj olsa gerek.

Citroen C5 X kokpit

Otomobilde sürücüyü destekleyen modern teknolojik sistemler de mevcut. Radarlara, kameralara ve sensörlere ev sahipliği yapan Citroen C5 X, uyarlanabilir hız sabitleme sistemi, dur-kalk ve şeritte takip asistanı gibi özellikleri birleştiren otoyol sürücü sürüş asistanı teknolojisine sahip. Ayrıca otomobil seviye 2 yarı otonom sürüş özellikleri de sağlıyor. Otomobilde, uzun menzilli kör nokta uyarı sistemi, arka çapraz trafik uyarısı, ekranda dış ortamı görüntüleyerek manevraları kolaylaştıran Top 360 Vision, yakın mesafe anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi teknolojilerin de yer aldığını belirtelim.

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MOTOR SEÇENEKLERİ

C5 X'in hem benzinli hem de şarj edilebilir hibrit versiyonları bulunuyor. Şarj edilebilir hibrit versiyon, 225 HP güç üretebiliyor ve ZEV sürüş modunda 50 km menzil sunuyor. Maksimum hız ise 135 km/s olarak sınırlandırılmış durumda. Benzinli motorun detayları ise henüz bilinmiyor.

Citroen C5 X motor seçenekleri

CITROEN C5 X'İN ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

C5 X, benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle bu yılın ikinci yarısından itibaren Avrupa'da yollara çıkacak.

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