Yeni amiral gemisi: Citroen C5 X tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri

Citroen'in yeni bir C5 modeli tanıtması bir sürpriz değildi. Ancak firmanın D segmentinde yer alsa da duruşuyla, sedan karışımı bir station wagon gövde tipiyle harmanlanmış bir SUV otomobili andıran, kısacası üç gövde tipinin özelliklerini tek bir gövdede sunan Citroen C5 X modelini tanıtması tam anlamıyla bir sürpriz oldu.

CITROEN C5 X'İN TASARIMI

Citroen C5 X, yukarıda da bahsettiğimiz gibi sınıfı gövde tiplerini aşan bir otomobil. Ancak otomobil yine de D segmenti bir otomobil olarak listeleniyor. Otomobil Citroen'in aktardığı bilgilere göre geleneksel bir sedana kıyasla daha fazla yeden yükseklik sunuyor. 2.785 mm dingil mesafesine sahip olan araç, 4.805 mm uzunluk, 1.855 mm genişlik ve 1.485 mm yükseklik sunuyor. C5 X önde ve arkada, V şeklindeki bir LED ışık imzası da taşıyor.

İŞTE CITROEN C5 X'İN KOKPİTİ

Citroen C5 X'in içine bakalım bir de. Otomobil, Advanced Comfort aktif süspansiyon ve Advanced Comfort koltuklar ile geliyor. Doğal ses tanıma özelliğine sahip 12 inçlik HD dokunmatik ekranlı iletişim arayüzü, 4 adet Type C USB girişi ve akıllı telefonlar için kablosuz şarj özelliği bulunan C5 X'in bagaj hacmi ise öne çıkan noktalarından biri. Çünkü otomobil normal kullanımda 545 litre olan bagaj hacmini arka koltukların katlanmasıyla 1.640 litreye kadar çıkartabiliyor. Bu da Station wagon gövde tipine göz kırpan otomobilin getirdiği bir avantaj olsa gerek.