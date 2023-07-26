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  4. 'Yeni araba aldım' deyip arkadaşlarını dolaşmaya çıkardı... Gerçek böyle anlaşıldı! 'Pes' dedirten olay

'Yeni araba aldım' deyip arkadaşlarını dolaşmaya çıkardı... Gerçek böyle anlaşıldı! 'Pes' dedirten olay

26.07.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da hastane bahçesinde otomobil çalıp, 'Yeni araba aldım, sizi gezdireyim' diyerek arkadaşları ile tur atan A.U. (32), yakalanıp, tutuklandı. Şahsın, 11 suçtan kaydı olduğu da belirlendi. Öte yandan şahsın, akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı anlar da kameralara yansıdı.

'Yeni araba aldım' deyip arkadaşlarını dolaşmaya çıkardı... Gerçek böyle anlaşıldı! 'Pes' dedirten olay

Hastanede tedavi gören babasının yanında gece refakatçi olarak kalan A.Y., sabah hastane bahçesine park ettiği otomobilinin olmadığını fark etti. A.Y., polise haber verdi. İhbarla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hastane güzergahındaki güvenlik kameraları kayıtlarını izleyen polis, şüphelinin araçla birlikte Karatay ilçesindeki Sultan Mesud Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

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11 SUÇTAN KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Harekete geçen polis, içinde 3 kişinin olduğu aracı seyir halinde durdurdu. Gözaltına alınan şüphelilerden sürücü A.U., aracı çaldığını itiraf etti. "Yeni araba aldım, sizi gezdireyim" diyerek arkadaşlarıyla dolaşmaya çıktığı belirlenen A.U.'nun, 11 suçtan kaydı olduğu da tespit edildi. A.U., işlemleri sonrası tutuklanırken, akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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Konya hırsızlık araba

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