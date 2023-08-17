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  4. Yeni araç almak yerine 1989 model aracına bunu yaptı! Yaklaşık 25 bin TL harcadı

Yeni araç almak yerine 1989 model aracına bunu yaptı! Yaklaşık 25 bin TL harcadı

17.08.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bu yıl rekor kıran aşırı sıcaklar, 1989 yılında üretimi yapılan araca yeni nesil klima taktırdı. Kozanlı sürücü Nurettin Kılınç, yeni araç almak yerine emektar arabasını yaklaşık 25 bin TL masraf yaparak klimalı hale getirdi. Sanayide özel bir sistemle aracına yeni nesil klima taktıran Kılınç, "Yazın sıcaklarına dayanamadık. Elimizden gelen ile idare ettik ama olmadı geldik klimayı taktırmaya. Araba almamıza gerek yok, memnunuz. Serin serin gezeceğiz” dedi.

Yeni araç almak yerine 1989 model aracına bunu yaptı! Yaklaşık 25 bin TL harcadı

Kozan ilçesinde yaşayan emekli çiftçi Nurettin Kılınç, sıcaklara dayanamayıp 1989 model aracına yeni nesil klima taktırdı. Aracından vazgeçmeyen Kılınç, aracın içinin aşırı sıcak olması ve rekor kıran sıcaklarda daha da dayanılmaz olması nedeniyle yeni nesil klimayı araca takmaya karar verdi.

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"ELİMİZDEN GELEN İLE İDARE ETTİK AMA OLMADI"

Kılınç, Kozan Oto Sanayi'nde bir esnafa hayalini kurduğu klimalı araba için başvurdu. Bunun üzerine sanayici araca klima sistemi yaptı.

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Kılınç aracında artık serin serin gezeceğini kaydederek, “Emekli bir gezenim. Yazın sıcaklarına dayanamadık. Elimizden gelen ile idare ettik ama olmadı geldik klimayı taktırmaya. Araba almamıza gerek yok, memnunuz. Serin serin gezeceğiz” dedi.

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YAKLAŞIK 25 BİN TL MASRAF YAPTI

Yaklaşık 25 bin TL masraf yaparak aracı klimalı hale getiren Kılınç, klimayı taktırdıktan sonra hemen açarak, Kozan sıcaklarında yanmadan gezmeye devam edeceğini belirtti.

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(İHA)

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Adana klima

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