KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Anne Çocuk
  4. Yeni araştırma şaşırtıyor: Hamilelikte içilen bu içecek çocuğun boyunun uzamasını engelleyebilir

Yeni araştırma şaşırtıyor: Hamilelikte içilen bu içecek çocuğun boyunun uzamasını engelleyebilir

02.11.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne adayları hamilelik süreci boyunca yedikleri ve içtikleri besinlere oldukça dikkat ediyor. Bu süreçte beslendikleri tüm gıdalar hem kendilerini hem de bebekleri etkiliyor. Yapılan araştırmaya göre hamilelikte içilen popüler bir içecek bebeklerin boyunun uzamasını engelleyebilir.

Yeni araştırma şaşırtıyor: Hamilelikte içilen bu içecek çocuğun boyunun uzamasını engelleyebilir

Hamilelik süreci oldukça riskli durumlar yaratabilmektedir. Bu süreçte heyecanlı ve endişeli olan anne adayları yiyecekleri, içecekleri besinler hakkında çeşitli araştırmalar yapıyor. Normal zamanda sağlık için riski bulunmayan bazı gıdaların hamilelikte kullanılmaması gerekiyor. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'ne göre, hamile kadınların füme balık, çiğ yumurta ve kafein alımına dikkat etmesi gerekiyor.

2 BİN 500 ÇOCUK İNCELENDİ

Yapılan araştırmalara göre anne karnındaki bebeğin kafeine maruz kalması, çocukluğunda boyunun daha kısa olmasına neden olabilir. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde görevli bilim insanları kafein tüketiminin hamilelikteki etkisini araştırdı. Yaklaşık 2 bin 500 çocuktan oluşan iki ayrı grup incelendi. Annenin hamilelikte kafein alımının çocukların boylarını nasıl etkilediği değerlendirildi.

50 MG BİLE KISA KALMASINA NEDEN OLABİLİYOR

Ekran görüntüsü 2022-11-02 132239

Annesi günde bir fincan kadar kahve tüketen yedi ila sekiz yaşlarındaki bir çocuğun yaşıtlarına göre ortalama 2 buçuk santimetre daha kısa olduğu görüldü. Verilere göre günde yarım fincan kahve ya da bir fincan çaya denk gelen, 50 miligramlık kahve tüketimi bile bir çocuğun daha kısa olmasına neden olabiliyor.

FAZLA KAHVE TÜKETİMİ ERKEN DOĞUMA YOL AÇABİLİR

Ekran görüntüsü 2022-11-02 132253

Ulusal Sağlık Enstitüleri, hamile bir kadının günde 200 mg'dan fazla kafein tüketmemesi gerektiğine dikkat çekti. Bu miktar iki fincan kahveye eşdeğer. Günde 300 veya 350 mg'dan fazla yüksek tüketimin, daha düşük doğum ağırlığı, erken doğum ve bazı durumlarda düşükle ilişkilendirildiği kaydedildi.

ÇALIŞMA SONUÇLARI TARTIŞMALI

Ekran görüntüsü 2022-11-02 132317

Hamilelere ayrıca çay içmemelerinin de tavsiye edilmesi gerektiği belirtildi. Uzmanlar araştırmanın hamilelik sırasında kafein alımının düşünülenden daha önemli bir etkiye sahip olduğuna dair artan kanıtlara katkıda bulunduğuna dikkat çekti. Bazı araştırmacılarsa çalışmayı nedenselliği kanıtlayamadığı için “tartışmalı” ve “kuşku verici” olarak nitelendirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üç yaşındaki kızına ağda yapan anne tepkilere yol açtıÜç yaşındaki kızına ağda yapan anne tepkilere yol açtı
Kuaförde saçını yıkattığı için canından oluyordu! Felç geçirdiKuaförde saçını yıkattığı için canından oluyordu! Felç geçirdi
FBI kaynaklarına göre en tehlikeli burç sıralamasıFBI kaynaklarına göre en tehlikeli burç sıralaması
Anahtar Kelimeler:
erken doğum hamilelik kahve bebek anne araştırma beslenme boy gebelik kısa alara sant

En Çok Okunan Haberler

Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!

Haber spikeri Ela Rümeysa Cebeci fiyatlara isyan etti: Marketten ekmek alayım dedim bir baktım 72 TL!

Sosyal medyanın yeni fenomeni danslarıyla olay oldu! Dar kıyafetleri takipçilerinin dikkatini çekti

Sosyal medyanın yeni fenomeni danslarıyla olay oldu! Dar kıyafetleri takipçilerinin dikkatini çekti

Yüklü elektrik faturalarına dur diyebilirsiniz! Düşürmek için...

Yüklü elektrik faturalarına dur diyebilirsiniz! Düşürmek için...

Kuaförde saçını yıkattığı için canından oluyordu! Felç geçirdi

Kuaförde saçını yıkattığı için canından oluyordu! Felç geçirdi

Kullanmadan tekrar düşünün! Kör kalmasının nedeni...

Kullanmadan tekrar düşünün! Kör kalmasının nedeni...

Kendinize zaman ayırmayı unuttunuz! Dinlenme zamanı geldi

Kendinize zaman ayırmayı unuttunuz! Dinlenme zamanı geldi

İlginizi Çekebilir

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Şifa niyetine... Gribin en lezzetli ilacı

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Ağına düşürüp sevişirken boğdu! Cesediyle ilişkiye girip...

Ağına düşürüp sevişirken boğdu! Cesediyle ilişkiye girip...

Flaş indirimleri sizin için derledik! Bu fırsatları kaçırmayın

Flaş indirimleri sizin için derledik! Bu fırsatları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.