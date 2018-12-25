Yeni asgari ücret belirlendi

Komisyon üyelerince çok yoğun ve titiz bir çalışma yürütüldüğünü, ikinci toplantının 13 Aralık’ta TİSK ev sahipliğinde, üçüncü toplantının ise 20 Aralık'ta TÜRK-İŞ ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini anlatan Selçuk, komisyonun çalışmalarına katkılardan dolayı TÜRK-İŞ, TİSK ve tüm kamu temsilcilerine teşekkür etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun nihai kararına göre 1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 2 bin 558 Türk lirası, net 2 bin 20 Türk lirası olarak belirlenmiştir. Böylelikle, geçen yıla kıyasla net asgari ücret yüzde 26,05 artmıştır." dedi.

Bakanlık olarak bu süreçte sosyal adaleti ve çalışma barışını güçlendirmeyi, işçileri, işverenleri ve işi koruyarak ülkenin insani ve ekonomik kaynaklarına sahip çıkmayı temel öncelik olarak gördüklerini ifade eden Selçuk, bu sorumluluğun bilinciyle, tüm dengeleri ve hassasiyetleri gözeterek Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.

Hükümetleri döneminde gerçekleştilen asgari ücret artışlarına bakıldığında bu hassasiyetin görülebileceğine dikkati çeken Selçuk, asgari ücretin, işçilerin, işverenlerin ve hükümetin 5'er üye ile temsil edildiği toplam 15 üyeden müteşekkil bağımsız bir komisyonca tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Selçuk, işçi ve işveren sendikalarının temsilcilerinin görüşleri ve taleplerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığının, Ticaret Bakanlığının ve Türkiye İstatistik Kurumunun değerlendirmeleri ve ayrıca ulusal ve küresel ekonomik hedeflerin ışığında bugüne gelindiğini aktardı.

- "Bu karar, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun oy birliğiyle alınmıştır"

Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: