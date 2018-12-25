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Yeni asgari ücret belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 12:11 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: - "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun nihai kararına göre 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 2 bin 558 Türk lirası, net 2 bin 20 Türk lirası olarak belirlenmiştir. Böylelikle, geçen yıla kıyasla net asgari ücret yüzde 26,05 artmıştır" - "Açıklanan rakam bekar ve çocuksuz bir işçimiz için geçerli olup, üç çocuklu evli bir işçimiz için bu rakam 2 bin 155 liraya ulaşmaktadır"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari Ücret Tespit Komisyonunun nihai kararına göre 1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 2 bin 558 Türk lirası, net 2 bin 20 Türk lirası olarak belirlenmiştir. Böylelikle, geçen yıla kıyasla net asgari ücret yüzde 26,05 artmıştır." dedi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde toplandı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, komisyonun belirlediği yeni asgari ücret rakamını Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda açıkladı.

Selçuk, buradaki konuşmasında, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 6 Aralık'ta ilk toplantısını yaptığını hatırlattı.

Komisyon üyelerince çok yoğun ve titiz bir çalışma yürütüldüğünü, ikinci toplantının 13 Aralık’ta TİSK ev sahipliğinde, üçüncü toplantının ise 20 Aralık'ta TÜRK-İŞ ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini anlatan Selçuk, komisyonun çalışmalarına katkılardan dolayı TÜRK-İŞ, TİSK ve tüm kamu temsilcilerine teşekkür etti.

Bakanlık olarak bu süreçte sosyal adaleti ve çalışma barışını güçlendirmeyi, işçileri, işverenleri ve işi koruyarak ülkenin insani ve ekonomik kaynaklarına sahip çıkmayı temel öncelik olarak gördüklerini ifade eden Selçuk, bu sorumluluğun bilinciyle, tüm dengeleri ve hassasiyetleri gözeterek Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmalarını yürüttüğünü belirtti.

Hükümetleri döneminde gerçekleştilen asgari ücret artışlarına bakıldığında bu hassasiyetin görülebileceğine dikkati çeken Selçuk, asgari ücretin, işçilerin, işverenlerin ve hükümetin 5'er üye ile temsil edildiği toplam 15 üyeden müteşekkil bağımsız bir komisyonca tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Selçuk, işçi ve işveren sendikalarının temsilcilerinin görüşleri ve taleplerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığının, Ticaret Bakanlığının ve Türkiye İstatistik Kurumunun değerlendirmeleri ve ayrıca ulusal ve küresel ekonomik hedeflerin ışığında bugüne gelindiğini aktardı.

- "Bu karar, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun oy birliğiyle alınmıştır"

Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun nihai kararına göre 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 2 bin 558 Türk lirası, net 2 bin 20 Türk lirası olarak belirlenmiştir. Böylelikle, geçen yıla kıyasla net asgari ücret yüzde 26,05 artmıştır. Mevcut enflasyon oranının üzerinde bir artış sağlayarak 10 Ekim'de enflasyonla topyekün mücadele programında, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair verdiğimiz sözü de tutmuş olduk. Bu karar, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun oy birliğiyle alınmıştır."

Hükümetleri döneminde asgari ücrette oy birliği üç defa sağlandığını hatırlatan Zehra Zümrüt Selçuk, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişten sonraki bu ilk asgari ücretin oy birliği sağlanmış olması da söz konusu Türkiye olduğunda aynı milletin evlatları olarak işçimizin ve işverenimizin ortak payda da buluşabileceğinin bir göstergesi oldu. Açıklanan rakam bekar ve çocuksuz bir işçimiz için geçerli olup, üç çocuklu evli bir işçimiz için bu rakam 2 bin 155 liraya ulaşmaktadır." diye konuştu.

Bakan Selçuk, tespit edilen asgari ücretin başta çalışanlar ve işverenler olmak üzere toplumun tüm kesimlerine hayırlı olmasını temenni etti.

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asgari ücret Zehra Zümrüt Selçuk

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