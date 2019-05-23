Yeni Askerlik sistemiyle ilgili kanun teklifi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu (1) 

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Yeni askerlik sistemine ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni askerlik sistemi ile, bedelli askerlik sürekli hale getiriliyor, bakaya ve asker kaçakları bedelli uygulamasından yararlanamayacak. Bedelli askerlikte yaş sınırı kalkıyor. Yoklama kaçakları bedelliden bir kez faydalanabilecek. Askerlik 6 ay olacak. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte 6 ayı dolduranlar terhis olabilecek. Bedelli askerliğin bedeli 31 bin lira olacak" dedi.

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ANKARA (DHA)

