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Yeni aşklara gebe... Koç Burcu 2021 Ocak Burç Yorumu (21 Mart - 20 Nisan)

Seray Üstün Seray Üstün 01.01.2021 07:39 | Son Güncelleme:
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Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2020 Ocak ayı koç burcu yorumumuzu hazırladık.. 21 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında doğan koç burçlarını bu ay neler bekleyecek? İşte Uzman Astrolog Merve Rençber'in yorumuyla koç burcu Ocak ayında; aşk, kariyer ve sağlık yorumları yeni aydan etkilenecek.

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2021 Ocak ayı koç burcu yorumumuzu hazırladık.. 21 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında doğan koç burçlarını bu ay neler bekleyecek? Koç burcunu 2021 Ocak yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında koç burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ocak aylık burçlarda koç burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.
İşte Koç burcu Ocak aylık burç yorumu...

KOÇ BURCU OCAK 2021 AYLIK BURÇ YORUMU (21 MART-20 NİSAN)

6 Ocak'ta Mars Boğa burcuna geçiyor. Uzun bir süredir kendi hedeflerinize, hayat planınıza odaklı haliniz artık finansal, maddi-manevi güç elde etme konularıyla yer değiştirecek. Yaşamda daha güçlü hissetmek isteyecek, finansal konular için daha fazla çabalayacak, zaman zaman maddi riskler alarak daha fazla kazanç elde etmek isteyeceksiniz. Bu ay içerisinde finansal konularda hızlı alının kararlar, abartılı riskler ve abartılı harcamalar sonrasında beklentilerinizi karşılayamayabilir. Bu yüzden kendinizi güvene alarak hareket edin.

8 Ocak'ta Merkür Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Sosyal çevrenizdeki ilişkilere hız ve yenilik getiren bu süreçle birlikte yeni ortamlara, yeni ekiplere dahil olabilirsiniz. Arkadaş çevrenizde değişimler yaşanabilir. Yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Sosyal medya hem iş hem özel hayatınızda daha çok öne çıkabilir.

13 Ocak'ta Oğlak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Bu Yeni Ay, hayatınızda yeniliklerin olması için eskilerin gitmesi, bitmesi ve kapanması gerektiğini gösterecek. İş hayatında yönetimsel, sistemsel değişiklikler meydana gelebilir.

17 Ocak'ta Jüpiter ve Uranüs arasındaki bağlantının etkileriyle yaşam düzeninizde köklü değişimler gündeme gelebilir. Ani bir taşınma kararı, miras ve nafaka gibi yasal süreçlerden gelen maddi kazançlar gündeme gelebilir. İlahi adaletin kazanç ve kayıpları önünüze gelebilir.

28 Ocak'ta Aslan burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Aşk hayatınızda önemli olaylar getirecek, güçlü etkilerle çalışan bir dolunay yaşayacaksınız. Bu tarih ve civarında yepyeni duygular, yeni ilişkiler karşınıza gelebilir.

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