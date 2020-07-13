Yeni bebeğin doğum kutlaması kabusa döndü! Vaka sayısı arttı, 5 ev daha karantinaya alındı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı Huzur Mahallesi’nde oturan Afgan aileler, geçen 3 Temmuz’da yeni doğan bir bebeğinin ailesini kutlamak için bir araya gelerek pilav günü yaptı. Ailelerin toplanarak hep birlikte yedikleri pilav gününden sonra günlük işlerde çalışan Afganistan uyruklu kişilerde koronavirüs belirtileri ortaya çıktı. Hastanede yapılan Covid-19 testinin ardından, pilav gününe katıldığı tespit edilen 15 kişide koronavirüs olduğu belirlendi. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı filyasyon çalışmasında ise 6 sokaktaki 10 evde yaşayanların pilav gününe katılarak pozitif vakalarla temaslı olduğu belirlenerek karantinaya alınmıştı. VAKA VE KARANTİNADAKİ EV SAYISI ARTTI Afganistanlı ailelerden geleneksel pilav günlerine katıldığı belirlenen 5 kişinin daha pozitif çıktığı tespit edildi. Yeni görülen pozitif vakalar hastanede tedaviye alındı. Eskişehir Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibince yapılan çalışmada pozitif vakalarda temaslı olduğu belirlenen 25 kişinin yaşadığı Huzur Mahallesi’ndeki 3, Yenidoğan ve Emek mahallelerinde 1’er ev kurul kararıyla karantinaya alındı.

Eskişehir Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibi, polisle birlikte gittiği Afganistan uyrukluların yaşadığı evlerde koronavirüs tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu. Sokağa çıkarken mutlaka maske kullanılması gerektiğini anlatan filyasyon görevlisi, "Biz buraya sizi bilgilendirmek için geldik. Sosyal mesafeyi koruyacağız, maskesiz dışarıya çıkmayacağız. Pilav gününe, düğün, derneğe gitmek yok. Evinize misafir kabul etmeyeceksiniz. Çocuklarınızı dışarıya çok yollamayın. Hijyen kurallarına dikkat edin. Bu bölgede vaka sayısı biraz arttı. Ne kadar dikkatli olursak ve kurallara uyarsak bunu da inşallah atlatacağız" dedi. Huzur Mahallesi Muhtarı Refik Özaydın, mahallede 2 bin kadar Afganistan uyruklu kişinin ikamet ettiğini söyledi. Geçen aydan bu yana Afganistanlı ailelerin yaşadığı 20 evin karantinaya alındığını anlatan Özaydın, “İşte girdiğimiz evleri gördünüz. Burada 20’nci ev kapandı. Şu andaki sayımız cumartesi günü kapattığımız ev ile beraber 20’ye çıktı. Bunların içinde de hastanede olan insanımızla birlikte 20’yi geçiyor. Huzur Mahallesi'nde durum bu şekilde” dedi.