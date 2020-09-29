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Yeni bilimsel araştırmaya göre evlilik fazla kilolardan kurtarıyor

İLGİNÇ HABERLER  | 29.09.2020 10:36 | Son Güncelleme

Personal Relationships isimli akademik dergide yayımlanan çalışma, yeni evlilerin kilo alma eğilimi gösterdiğine yönelik yaygın fikre karşı çıkıyor.

Yeni bilimsel araştırmaya göre evlilik fazla kilolardan kurtarıyor

Bilim insanlarına göre evlilik, kilo vermenin en iyi yollarından olabilir. Yeni bir araştırmada hem erkek hem de kadınların evlendikten sonra fazla kilolarından kurtulabileceği ifade edildi.

20’li yaşlardaki 300’den fazla kişiyi izleyen araştırmacılar, evlendiklerinde fazla kilolu olanların aylar içinde çok daha sağlıklı bir kiloya düştüğünü ve çoğunun yeni kilosunu 8 yıla kadar koruduğunu keşfetti.

Daily Mail’in haberine göre evlendiklerinde vücut kitle endeksleri iyi durumda olanlarınsa ilişkileri boyunca aynı durumda kaldığı görüldü. Bu esnada tıknaz yapılı bekar kişilerin de kilolarını koruduğu ortaya çıktı.

Araştırmacılar, çalışmaya katılan fazla kilolu veya obez kişilerin evlendikten 8 yıl sonra hala aynı kiloda olma ihtimalinin yüzde 90’dan fazla azaldığını saptadı.

Çalışmayı gerçekleştiren araştırmacılar, bulguların, fazla kilolarla savaşmak ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek için evliliği teşvik ettiğini öne sürdü.

Personal Relationships isimli akademik dergide yayımlanan çalışma, yeni evlilerin kilo alma eğilimi gösterdiğine yönelik yaygın fikre karşı çıkıyor.

California Üniversitesi, Davis’ten araştırmacılar, yeni evlilerin daha sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinme ve partnerlerinin desteğinden yararlanma eğilimi gösterdiklerini ifade ediyor.

Çalışmanın yazarları şu sonuca varıyor:

"Vücut kitle endeksi sağlıklı olmayanların, evlendikten sonra durumlarını iyileştirme olasılığı daha yüksek. Evliliğin kendisi, beliren yetişkinlikte sağlığa fayda sağlıyor gibi görünüyor."

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