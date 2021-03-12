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Yeni bir böcek türüne Başbakan Ardern'in adı verildi

12.03.2021 16:27 | Son Güncelleme:
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Yeni bir böcek türüne Başbakan Ardern'in adı verildi

Yeni Zelanda'da keşfedilen yeni wētā türü bir böceğe, Başbakan Jacinda Ardern'ın ismi verildi. Sebebi ise Andern'i andıran özellikleri ve İşçi Partisi'nin kırmızısını andıran rengi.

Yeni Zelanda'ya özgü olan wētā türünden yeni keşfedilen bir böceğe Başbakan Ardern'in adının verildiği duyuruldu.

İşçi Partisi'nin kırmızısını andıran renge sahip olan böcek, 'Hemiandrus jacinda' olarak isimlendirildi.

Massey Üniversitesi'nde evrimsel ekoloji profesörü Steven Trewick, böceğe bu ismi vermelerinin nedenini 'Arden ile benzer özelliklere sahip olması' olarak açıkladı.

'HER İKİSİ DE ÖNEMLİ'

Trewick böceği 'güzel ve dikkat çekici bir tür' olarak nitelendirdi ve böcek ile başbakan arasındaki ortak noktayı şu ifadelerle açıkladı: "Her ikisi de Yeni Zelanda için çok önemli"

Başbakanlık Ofisi Sözcüsü, Ardern'in bu gelişmeden haberdar olduğunu ve 'onur duyduğunu' söyledi. Sözcü, daha önce Suudi Arabistan'da keşfedilen böcek, yosun ve karınca türlerine de Ardern'in isminin verildiğini anımsattı.

Hemiandrus jacinda'nın ülkenin kuzeyindeki yerel ormanda keşfedildiği, wētā grubundaki diğer böceklere göre daha büyük ve renklerinin daha canlı olduğu belirtildi.

Yeni keşfi duyuran bilimsel dergi Zootaxa'da böcek, 'nispeten büyük, uzun kollu, parlak ve ağırlıklı olarak turuncu-kırmızı renkli' olarak tanımlandı.

100'den fazla çeşidi olan wētā türü, ağaçlarda, mağaralarda, çalılıklarda ve bazen banliyö bahçelerinde yaşıyor. Hemiandrus grubunun tüm üyelerinde olduğu gibi, jacinda da geceleri avlanıyor.

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