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Yeni bir dönem başlıyor: "Beynimize çip takacak" denilen Elon Musk'tan ise şok bir karar geldi! Kendi kafasına da yerleştirecek

01.12.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın beyin-bilgisayar arayüzü şirketi Neuralink yeni bir dönemi başlatıyor. Şirket, önümüzdeki altı ay içinde implantlarından birini gerçek bir insanın kafasına yerleştirebileceğini kaydetti. Neuralink'in yaptığı bu çalışmalar nedeniyle "Beynimize çip takacak" denilen Elon Musk'tan ise şaşırtan bir karar geldi. Musk, Neuralink cihazını kendi kafasına da yerleştirecek.

Yeni bir dönem başlıyor: "Beynimize çip takacak" denilen Elon Musk'tan ise şok bir karar geldi! Kendi kafasına da yerleştirecek

Elon Musk'a ait olan ve beyin implantları geliştiren beyin-bilgisayar arayüzü şirketi Neuralink, dün akşam Kaliforniya'daki genel merkezinde bir etkinlik düzenleyerek yaşanan yeni bir gelişmeyi duyurdu. Neuralink, madeni para büyüklüğündeki beyin implantını altı ay içinde insanlara yerleştirmeye başlamayı hedeflediğini açıkladı. Böylece yeni bir dönemin kapısı açıldı.

The Verge'ün haberine göre; Düzenlenen etkinlik sırasında Musk, şirketin bir insanlı klinik deney için gerekli evrakların çoğunu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tıbbi cihazları düzenleyen Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) teslim ettiğini kaydetti.

implant

İŞTE ALDIĞI ŞOK KARAR: KENDİ KAFASINA YERLEŞTİRECEK!

Elon Musk'ın Neuralink çalışmaları nedeniyle "Beynimize çip takıp bizleri kontrol edecek" diyen çok sayıda kişi var. Ancak Musk, bu kişileri dumura uğratabilecek bir karar almış durumda. Musk, aldığı kararla çip denilen cihazı, gelecekte kendi kafasına yerleştireceğini açıkladı.

"KAFATASINIZIN BİR PARÇASINI BİR AKILLI SAATLE DEĞİŞTİRMEK GİBİ BİR ŞEY"

Musk, beyne implant yerleştirmeyi "kafatasınızın bir parçasını bir akıllı saatle değiştirmek gibi bir şey" olarak nitelendirdi. Ayrıca "Kulağa mucizevi gelse de, omuriliği kopmuş birine tüm vücut işlevselliğini geri kazandırmanın mümkün olduğuna eminiz." dedi.

Neuralink Show and Tell, Fall 2022 20-19 screenshot

Şirketteki araştırmacılar, felçli kişilerde hareketi geri kazanmaya, körlük sorunu yaşayan kişilerde görüşü iyileştirmeye veya eski haline getirmeye yardımcı olabilecek tedaviler geliştirdiklerini de belirtti.

Neuralink'in amacı beyne yerleştirilebilen bir cihaz yaratmak ve onu beyin aktivitesi olan bir bilgisayarı kontrol etmek için kullanmak. Ayrıca ALS gibi zayıflatıcı bir durumu olan veya felç sonrası acı çeken bir kişinin düşünceleri aracılığıyla iletişim kurmasına izin vermek.

ZİHİN GÜCÜYLE OYUN OYNAYAN MAYMUN VİDEOSUYLA GÜNDEM OLDU

2019'da Musk, şirketin beyin implantını maymunlar üzerinde test ettiğini açıklamıştı. 2020'de ise implantların domuzlara yerleştirildiği görüldü. Geçen yıl ise meşhur zihin gücüyle Pong oynayan maymun videosu yayınlanmıştı.

maymun

Bu video sonrası Neuralink'in araştırmaları gündem olmuştu.


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