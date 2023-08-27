Yeni bir dönemin kapısını araladı: WhatsApp'tan çarpıcı özellik!

Geçtiğimiz hafta WhatsApp, HD fotoğraflar için destek eklediğini duyurarak WhatsApp'tan fotoğrafların yüksek çözünürlüklü bir şekilde gönderilmesi için bir seçenek sundu. O sırada şirket HD video desteğinin de yakında geleceğini söylemişti. Bu konuda beklenen gelişme nihayet yaşandı.

WHATSAPP'TA HD VİDEO DÖNEMİ

Şirket, TechCrunch'a yaptığı açıklamada HD video desteğinin hem iOS hem de Android kullanıcılarına sunulduğunu doğruladı.

HD fotoğraflar özelliğine benzer şekilde, HD videolar özelliği de kullanıcılara WhatsApp üzerinden yüksek çözünürlüklü videolar paylaşma seçeneği sunuyor.

Önceden, yüksek çözünürlüklü videolar, uygulamanın önceki çözünürlük sınırına göre 480p'ye sıkıştırılıyordu. Artık kullanıcılar videolarını HD olarak gönderebilecek.

Buradaki süreç ise HD fotoğraf paylaşımı ile aynı.

İŞTE WHATSAPP'TAN HD VİDEO GÖNDERMEK!

Paylaşmak istediğiniz video veya videoları seçtikten sonra, ekranın üst kısmındaki yeni HD düğmesine dokunun. Ardından Standart Kalite ve HD Kalite olarak iki seçeneğin yer aldığı bir iletişim kutusu belirecek ve ilgili dosya boyutlarını gösterecek. HD Kalite'yi seçerek gönder düğmesine bastıktan sonra video veya videolarınız HD kalitesinde gönderilecek.

Alıcı ise paylaşılan videonun HD olarak paylaşıldığını anlaması için video mesajının sol alt kısmında yer alan küçük bir HD rozeti ile bilgilendirecek.

