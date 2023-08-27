HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Yeni bir dönemin kapısını araladı: WhatsApp'tan çarpıcı özellik!

Yeni bir dönemin kapısını araladı: WhatsApp'tan çarpıcı özellik!

27.08.2023 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp yeni özellikler üzerine çalışmayı sürdürüyor. Ünlü mesajlaşma uygulaması, geçtiğimiz hafta HD fotoğraflar için destek eklediğini duyurmuştu ve WhatsApp'tan HD fotoğraf gönderme dönemini başlatmıştı. Şimdi ise bu özellikle bağlantılı bir özelliği daha kullanıma sunarak adeta WhatsApp'ta yeni bir dönemin kapısını araladı. Bu özellik oldukça dikkat çekici...

Yeni bir dönemin kapısını araladı: WhatsApp'tan çarpıcı özellik!

Geçtiğimiz hafta WhatsApp, HD fotoğraflar için destek eklediğini duyurarak WhatsApp'tan fotoğrafların yüksek çözünürlüklü bir şekilde gönderilmesi için bir seçenek sundu. O sırada şirket HD video desteğinin de yakında geleceğini söylemişti. Bu konuda beklenen gelişme nihayet yaşandı.

WHATSAPP'TA HD VİDEO DÖNEMİ

Şirket, TechCrunch'a yaptığı açıklamada HD video desteğinin hem iOS hem de Android kullanıcılarına sunulduğunu doğruladı.

HD fotoğraflar özelliğine benzer şekilde, HD videolar özelliği de kullanıcılara WhatsApp üzerinden yüksek çözünürlüklü videolar paylaşma seçeneği sunuyor.

Önceden, yüksek çözünürlüklü videolar, uygulamanın önceki çözünürlük sınırına göre 480p'ye sıkıştırılıyordu. Artık kullanıcılar videolarını HD olarak gönderebilecek.

Buradaki süreç ise HD fotoğraf paylaşımı ile aynı.

İŞTE WHATSAPP'TAN HD VİDEO GÖNDERMEK!

Paylaşmak istediğiniz video veya videoları seçtikten sonra, ekranın üst kısmındaki yeni HD düğmesine dokunun. Ardından Standart Kalite ve HD Kalite olarak iki seçeneğin yer aldığı bir iletişim kutusu belirecek ve ilgili dosya boyutlarını gösterecek. HD Kalite'yi seçerek gönder düğmesine bastıktan sonra video veya videolarınız HD kalitesinde gönderilecek.

we

Alıcı ise paylaşılan videonun HD olarak paylaşıldığını anlaması için video mesajının sol alt kısmında yer alan küçük bir HD rozeti ile bilgilendirecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acemi hırsızlar iş başında! Marketi soydu, kaçarken kendini vurduAcemi hırsızlar iş başında! Marketi soydu, kaçarken kendini vurdu
Kapış kapış gidiyor, servet yağıyor! "Satın almak için dövüşmeye hazırlanıyorlar"Kapış kapış gidiyor, servet yağıyor! "Satın almak için dövüşmeye hazırlanıyorlar"
Ankara'da şaşırtan yer! Definecilerle 'yaralanmalı olaylar' yaşanmışAnkara'da şaşırtan yer! Definecilerle 'yaralanmalı olaylar' yaşanmış
Anahtar Kelimeler:
whatsapp

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Jeoradar ile tek tek tespit ediliyor! 304 şehit defni bulundu

Jeoradar ile tek tek tespit ediliyor! 304 şehit defni bulundu

Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

Lüks otomobiller birbirini ezdi! Bir anda devrildi

7 erkek 19 yaşındaki kıza tecavüz ederek o anları kaydetti

7 erkek 19 yaşındaki kıza tecavüz ederek o anları kaydetti

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.