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Yeni bir kuyruklu kurbağa türü keşfedildi! Kurbağaya ‘Ateş Karınlı Semender’ adı verildi, bölgede araştırmalar sürüyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
09.10.2024 13:24
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Çinli araştırmacılar duyurdu... Çin'in Jiangxi bölgesindeki milli parkta ortaya çıktı. Bu yeni bir tür! 2 bin metre yükseklikteki bir dağın zirvesinde kuyruklu kurbağa türü keşfedildi. Araştırmacılar, bölgede keşfi sürdürüyor çünkü bilinmeyen başka hayvanların da olabileceği düşünülüyor.

Yeni bir kuyruklu kurbağa türü keşfedildi! Kurbağaya ‘Ateş Karınlı Semender’ adı verildi, bölgede araştırmalar sürüyor

Çin'in Jiangxi bölgesindeki milli parkta yeni bir kuyruklu kurbağa türü keşfedildi. 2 bin metre yükseklikteki bir dağın zirvesinde keşfedilen türe, ‘Ateş Karınlı Semender’adı verildi.

Anhui Normal Üniversitesi'nden Çinli araştırmacılar, Çin'in Jiangxi ve Fujian eyaletlerini kapsayan Wuyi Dağı Ulusal Parkı'nın zirvesi olan Huanggang Dağı'nda yeni bir kuyruklu kurbağa türü keşfetti. Yeni türe vücudundaki belirgin siyah lekeler ve parlak turuncu alt kısmı nedeniyle ‘Ateş karınlı semender’ adı verildi.

Çinli araştırmacılar, bölgede bilinmeyen başka hayvanların da olduğunu tahmin ediyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin kurbağa kuyruk
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