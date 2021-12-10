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Yeni bir parti daha geliyor! Milli Yol Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi

10.12.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Yol Partisi'nin kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı'na partililerce verildi. Partinin genel başkanı olması beklenen Remzi Çayır, "Yaklaşık 2 ay içerisinde 70 ilde teşkilatlanmış ve genel kongresini yapmış bir hareket olacağız" dedi. Partinin 191 kurucusu arasında, MHP'nin merhum kurucusu Alparslan Türkeş'in avukatlarından Abdülkadir Erdil, eski Umut Partisi Genel Başkanı Abdulkadir Bozkurt, eski BBP Genel Başkan Adayı Haşim Yanar ile BBP'den istifa edenlerin yer aldığı öğrenildi.

Yeni bir parti daha geliyor! Milli Yol Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi

Genel Başkan Yardımcısı olduğu Büyük Pirlik Partisi'nden (BBP) ayrılarak Milli Yol Hareketi'ni başlatan Remzi Çayır, kurucu üyelerle birlikte partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı'na verdi.

Bakanlık önünde açıklama yapan Remzi Çayır, tarihi bir güne şahitlik ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Burada farklı partilerden gelen arkadaşlarımızla birlikte siyasi partiden öte bir yol açıyoruz. Bu yol, milletin çıkış yoludur. Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşları olarak 'evet biz buradayız' demek için yola çıktık ve 'Milli Yolu' kurduk. Farklılıkları zenginlik bilmiş, farklılıklarda milli birlik ve beraberlik aramış bir düşüncenin, inancın ve topluma reçete sunan kadroyuz biz. Artık toplum gidişattan rahatsız. Toplum mevcut iktidarı eleştiriyor; ama muhalefet de çare bulamıyor. Artık biz varız, endişeye gerek yok. Bundan sonra milletin önüne sahici, rasyonel bir iktidar projesi koyacağız. Milli Yol Partisi bu milletin problemlerini biliyor. Biz heyecanlıyız. Heyecanımız, millete Allah’ın izniyle kucak açıp onlarla buluşma heyecanıdır. Allah yolumuzu açık eylesin, bizi doğrulardan şaşırtmasın. Bu kadro, Allah’ın izniyle milletimizle buluşacak. Göreceksiniz, 6 ay ile 1 yıl içerisinde bu ülkede çoğu şey değişecek. Yaklaşık 70 ilde 2 ay içerisinde teşkilatlanmış ve genel kongresini yapmış bir hareket olacağız. 191 kurucumuz var."

191 kurucu arasında, MHP'nin merhum kurucusu Alparslan Türkeş'in avukatlarından Abdülkadir Erdil, eski Umut Partisi Genel Başkanı Abdulkadir Bozkurt, eski BBP Genel Başkan Adayı Haşim Yanar ile BBP'den istifa edenlerin yer aldığı öğrenildi.

DHA

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