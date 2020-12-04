Yeni bir şirket Slack ile iş dünyasına seslenecek

Şirketlerin dünyasında önemli bir yer edinmeyi başaran Slack, apar topar satıldı ve büyük bir şaşkınlık yarattı. Her ne kadar bu durum sadece basit bir satış işlemi olarak görülmeye çalışılsa bile aslında durum farklıydı. Salesforce isimli yazılım şirketi Slack'i satın alarak önemli bir yatırım yapmış oldu.

İş dünyası son zamanlarda yeni arayışlar içindeydi. Özellikle pandemi süreci ile birlikte, işler daha farklı bir noktaya ulaştı. Pandemide hem görüntülü konuşma yapmak hem de şirketi online olarak yönetmeye çalışmak pek kolay değildi.

Slack CEO’su Stewart Butterfield tarafından ifade edildiğine göre bu satış, tarihin en önemli dönüm noktalarından birisi olacak. Daha doğrusu iş dünyasının tarihi açısından büyük bir önemi olacak diyebiliriz.

SLACK NEDİR?

Slack uygulamasını bilmeyenler için şirket içi mesajlaşma uygulaması olduğunu söylemek yeterli. Bu uygulama ile birlikte hem aynı birimde çalışanlar bir araya gelebiliyor hem de görüntülü konuşma gibi özellikler tercih edilebiliyor.

Uygulamayı satın alan şirket, çok ciddi bir ödeme yapmayı kabul etti. Slack, 27,7 milyar dolar gibi son derece ciddi bir rakama satıldı.

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