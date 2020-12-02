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Zoom bir günde yüzde 14 değer kaybı yaşadı!

02.12.2020 15:33 | Son Güncelleme:
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Zoom bir günde yüzde 14 değer kaybı yaşadı!

Zoom, bu kez iyi bir haber ile değil kötü bir haber ile gündeme geldi. Uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma için kullanılan ve koronavirüs döneminde kullanıcı sayısını yüz milyonlarca artıran Zoom, hisselerinde yüzde 14'lük bir düşüş yaşadı.

Zoom uygulaması koronavirüs döneminde kullanıcı sayısında büyük bir yükseliş yaşamıştı. Bu dönemde çalışanlar uzaktan çalışma sistemine, öğrenciler ise uzaktan eğitim sistemine geçiş yaptığı için görüntülü görüşme uygulamalarına talep artmıştı. İşte bu artan talep, Zoom'da yaşanan yükselişin nedeni olarak görüldü. Öyle ki uygulama 300 milyon kullanıcı sayısına sahip oldu. Zoom için işler yolunda gözükse de yaşanan bir düşüş herkesi şaşırttı.

ZOOM HİSSELERİ DÜŞTÜ

Zoom hisseleri, CNBC'nin haberine göre, salı günü yüzde 14 düşüş yaşadı. Bu düşüş, şirketin büyüme oranının yavaşlayabileceğinin sinyalini verdi. Ayrıca yüzde 14'lük düşüş Zoom tarihinin en kötü olarak da kayıtlara geçti.

Zoom

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BEKLENTİLERİNİ TUTTURDU

Video konferans yazılımı Zoom, üçüncü çeyrekte gelirini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 367 oranında artırmıştı. Habere göre yaşanan düşüş Zoom'un üçüncü çeyrek beklentilerini tutturmasına rağmen kullanıcı sayısındaki artışın yavaşlama trendine girmesi sonrası yaşandı.

Zoom, arayüzünü ve özelliklerini güncellediZoom, arayüzünü ve özelliklerini güncelledi

Koronavirüs döneminin dikkat çeken uygulaması Zoom, 2020 yılında hisselerini yüzde 500 artırdı.

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