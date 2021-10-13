Yeni BMW iX Türkiye'de ön siparişe açıldı! İşte elektrikli BMW iX'in fiyatı

Yeni BMW iX, xDrive40 modeli ile yetkili satıcılarda sergilenmek için gün sayıyor. Kasım ayından itibaren yollarla buluşmaya hazırlanan yeni BMW iX xDrive40 için ön sipariş süreci ise BMW'nin Türkiye'deki internet sitesi üzerinden başladı. Yeni BMW iX 1.632.300 TL’den başlayan liste fiyatıyla online olarak rezerve edilebiliyor.

YENİ BMW iX'İN ÖZELLİKLERİ

Yeni BMW iX xDrive40’ın ön ve arka akslarında yer alan elektrik motorları 326 beygir güç ve 630 Nm tork üretirken, otomobili 0’dan 100 km/s hıza 6,1 saniyede ulaştırıyor. Yeni BMW iX xDrive40 WLTP normlarına göre tam şarj ile yaklaşık 425 km menzile sahip. Yüksek güçlü ev dışı şarj istasyonlarında 10 dakikalık şarj ile 100 km menzil üreten bataryalar 40 dakikalık şarjla maksimum pil doluluğuna erişiyor. Yeni BMW iX BMW Wallbox kullanılarak da tam doluluğa 8 saatten kısa sürede ulaşıyor.

YENİ BMW iX'İN TASARIMI

Türkiye’de ilk defa Autoshow Mobility 2021 Fuarı’nda otomobilseverlerin beğenisine sunulan Yeni BMW iX, tasarımı ile dikkat çekiyor. Geniş böbreklerin yer aldığı bir tasarım kullanıcıya sunuluyor. Tüm elektronik sürüş sistemlerini bir arada toplayan geniş böbrekler, 24 saat içerisinde ve oda sıcaklığında kendi kendini iyileştirebilen bir teknoloji ile karşımıza çıkıyor.

Kabin içinde ise BMW’nin ilk defa kullandığı, koltuk yapısına entegre edilen hoparlör seçeneği bulunuyor.

BMW Live Cockpit Professional, Akıllı Telefon Arayüzü, Sky Lounge Panorama Cam Tavan, BMW Laserlight, Kablosuz Şarj, Konfor Erişim Sistemi, 4-Bölgeli Otomatik Klima gibi özellikler yeni BMW iX modelinde standart olarak sunuluyor.

Seri üretim araçlarda ilk kez sunulduğu aktarılan 12.3 ve 14.9 inçlik kombine BMW Kavisli Ekran da otomobilin dikkat çeken detayları arasında.

