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Yeni Bursa Valisi Mahmut Demirtaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mahmut Demirtaş hangi görevlerde bulundu? Resmi Gazete'de yayımlandı

10.08.2023 06:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 10 Ağustos 2023 Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre 57 ile yeni vali atandı. Bunlardan biri de Bursa oldu. Peki, Yeni Bursa Valisi Mahmut Demirtaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mahmut Demirtaş hangi görevlerde bulundu?

Yeni Bursa Valisi Mahmut Demirtaş kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mahmut Demirtaş hangi görevlerde bulundu? Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeni Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Raesmi Gazete'de yayımlanan atama kararı sonrası 10 Ağustos 2023 Perşembe günü en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Valiler Kararnamesi bugün Resmi Gazete'de yayımlandı ve 57 şehre yeni vali atandı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte yeni Bursa Valisi Mahmut Demirtaş hakkında merak edilenler...

MAHMUT DEMİRTAŞ KİMDİR?

Mahmut Demirtaş 1965 yılında Kırşehir ili Çiçekdağı ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Çiçekdağı ilçesinde, orta ve lise öğrenimini Yozgat ili Yerköy ilçesinde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

YENİ BURSA VALİSİ MAHMUT DEMİRTAŞ HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

1990 yılı Aralık ayında Denizli Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Adaylık süresi içerisinde Yozgat-Çayıralan, Kayseri-Felahiye, Ankara-Kızılcahamam ve Isparta-Atabey ilçelerinde Kaymakam Vekilliği yaptı. 1992 yılında 8 ay süre ile İngiltere'de inceleme ve araştırmalarda bulundu. Daha sonra sırasıyla Aksaray-Güzelyurt, Malatya-Pütürge ilçelerinde Kaymakamlık, Van ve Osmaniye illerinde Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2003 yılında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu'nda Mülkiye Müfettişi olarak göreve başladı. 03.08.2012 tarih ve 3511 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Adıyaman Valisi ve 01.06.2016 tarih ve 8864 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Adana Valisi olarak görev yapmasının ardından 09.06.2020 tarihli ve 274 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Mardin Valisi olarak atandı.

Mahmut Demirtaşl evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

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