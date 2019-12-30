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  4. Yeni çehre için en konforlu yol: Estetik Dolgu

Yeni çehre için en konforlu yol: Estetik Dolgu

Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen
ESTETİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

KBB Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen, "Estetik Dolgu" konusunun detayları hakkında ilgi çeken detayları paylaştı.

Yeni çehre için en konforlu yol: Estetik Dolgu

KBB Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen, "Cildiniz çeşitli nedenlerle zaman içerisinde elastik yapısını kaybedebilmekte, buna bağlı olarak kırışıklık ve sarkma gibi istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Biz hekimler de cildine genç görünümünü yeniden kazanmak isteyen kişiler için, estetik dolgu tedavisi uygulamaktayız.

Estetik dolgu; alın, kaş araları, göz çevresi, dudak kenarları ve dudak-yanak kavşağındaki derin kırışıklıkların giderilmesi için uygulanan bir yöntemdir. Bu işlem, dolgu maddeleri deri altına enjekte edilerek yapılır. Elmacık kemiklerinin çevresi doldurularak, yüze daha genç bir görünüm kazandırmak için kullanıldığı gibi dudakların dolgunlaştırılmasında da kullanılır. Estetik dolgu uygulamalarının birçoğu anestezi gerektirmeyebilir. Bu uygulama, günlük aktivitelerinizi engellemez.

  • Kırışıklıkların tek sorumlusu zaman olmayabilir

Cildinizin elastik yapısını kaybetmesi neticesinde uyguladığımız estetik dolgu uygulamalarının tek nedeni ‘zaman’ olmayabiliyor. Çevre kirliliği, stres, hastalıklar, sağlıksız yaşam tarzı gibi nedenler de genç görünümünüzü kaybetmenize neden olabilmektedir. Nedenlerin hepsi bir araya geldiğinde yüz bölgesinde sarkma, kırışıklık ve yaşlılık belirtileri ortaya çıkmaktadır.

  • Kullanılacak Maddeyi Yüzünüzün Mimarı Belirler

Estetik dolgu uygulamaları sürecinde çeşitli yoğunluklarda maddeler kullanılmaktayız. Bu maddeler özel olarak hazırlanır ve kısa sürede vücuttan atılır. Tedavi uygulanacak her bölge için ayrı yoğunlukta maddeler seçmekteyiz. Günümüzde yüzdeki sarkmaları engellemek için en çok kullandığımız dolgu malzemesi hyalüronik asit ve calsiyum hidroksi apatittir. Tedavi sürecinde uygulanan maddelerin seçiminde, kişinin yüz anatomisinin özellikleri öncelikli nedendir.

  • Estetik Dolgu Herkes İçin Uygun Bir Yöntemdir

Estetik dolgu uygulamaları hemen herkes için uygun bir yöntemdir. Yüz hattının birçok alanında uygulanması sorunsuz gerçekleştirilmektedir. Ancak gebe olan anne adaylarına, emziren annelere, cildinde enfeksiyon olan kişilere uygulanmasını önermiyorum. Ayrıca estetik dolgu için kullanılan maddelere alerjisi olan kişilere de uygun olmayabilir.

  • 5-10 Yaş Gençleşme Mümkün Kılınabilir

Estetik dolgu işlemlerinde; kullanılan dolgu maddesi oldukça ince bir iğne yardımı ile ilgili alana enjekte edilir. Kullanılan jel, kırışıkların altına dolar ve kırışıklığı açarak temiz, pürüzsüz ve genç bir cilt oluşturur. Yüzdeki sarkma sorunlarında ise yüze hacim vererek, sarkmayı ortadan kaldırır.

Estetik dolgu ile yüzdeki sarkmalar giderilir, elmacık kemikleri belirginleştirilebilir, burun kanatlarından dudak köşelerine inen kırışıklıklar tedavi edilebilir, ağız kenarından çeneye doğru uzanan sarkma çizgisi giderilir. Dudaklar şekillendirilir ve dolgunlaştırılır.

Bunun yanı sıra dudak çevresindeki kırışıklıklar giderilir ve kaşlara şekil verilebilir. Çene hattı düzeltilebilir, burun kaldırılabilir ve şekillendirilebilir, kaş arasındaki çizgiler giderilebilir, akne ve yara izleri giderilebilir.

Bunun dışında burun yanak çizgisi, dudaktan çeneye inen sarkma çizgisi ve bozulan çene hattı dolguları düşen yanakları kaldırmakta etkili yöntemlerdir. Uygulanan yöntemlerle kişinin cilt ve görüntüsü 5-10 yaş gençleştirilebilir. Dolgu işlemleri 20 -30 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanmaktadır. Dolgu işlemleri sırasında bir ağrı oluşmadığı gibi sonrasında da soğuk uygulama yapılacağından ağrı hissi oluşmayacaktır.

www.ozanseymensezen.com

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Anahtar Kelimeler:
Estetik Dolgu kırışıklık

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