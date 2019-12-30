Yeni çehre için en konforlu yol: Estetik Dolgu

KBB Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen, "Cildiniz çeşitli nedenlerle zaman içerisinde elastik yapısını kaybedebilmekte, buna bağlı olarak kırışıklık ve sarkma gibi istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Biz hekimler de cildine genç görünümünü yeniden kazanmak isteyen kişiler için, estetik dolgu tedavisi uygulamaktayız.

Estetik dolgu; alın, kaş araları, göz çevresi, dudak kenarları ve dudak-yanak kavşağındaki derin kırışıklıkların giderilmesi için uygulanan bir yöntemdir. Bu işlem, dolgu maddeleri deri altına enjekte edilerek yapılır. Elmacık kemiklerinin çevresi doldurularak, yüze daha genç bir görünüm kazandırmak için kullanıldığı gibi dudakların dolgunlaştırılmasında da kullanılır. Estetik dolgu uygulamalarının birçoğu anestezi gerektirmeyebilir. Bu uygulama, günlük aktivitelerinizi engellemez.

Kırışıklıkların tek sorumlusu zaman olmayabilir

Cildinizin elastik yapısını kaybetmesi neticesinde uyguladığımız estetik dolgu uygulamalarının tek nedeni ‘zaman’ olmayabiliyor. Çevre kirliliği, stres, hastalıklar, sağlıksız yaşam tarzı gibi nedenler de genç görünümünüzü kaybetmenize neden olabilmektedir. Nedenlerin hepsi bir araya geldiğinde yüz bölgesinde sarkma, kırışıklık ve yaşlılık belirtileri ortaya çıkmaktadır.