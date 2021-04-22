Yeni Delhi’de hastanelerin 1 saatlik oksijeni var!

Yeni Delhi eyalet bakanı Arvind Kejriwal, bugün yaptığı açıklamada şehrin her gün 700 ton oksijene ihtiyacı olduğunu söyledi.

Öte yandan, Saroj Hastanesi Genel Müdürü PK Bhardwaj 'Oksijen sıkıntısı var. Bu durum 5-6 gündür devam etmekte ve oksijen tedarikçisiyle iletişime geçilemiyor. Şu anda sadece bir saatlik oksijenimiz mevcut' dedi.

KÜRESEL REKOR KIRILDI

Hindistan'da son 24 saatte tespit edilen 314 binden fazla Kovid-19 vakası, küresel salgında dünyada kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Öte yandan ülkede günde en az 2 bin kişi hayatını kaybetti. Böylece Hindistan günlük olarak dünyada en fazla vaka ve vefat kaydedilen ülke oldu.



