HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yeni Delhi’de hastanelerin 1 saatlik oksijeni var!

Yeni Delhi’de hastanelerin 1 saatlik oksijeni var!

22.04.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da koronavirüsü ağır geçiren vakalar için gerekli oksijen ihtiyacı krize dönüştü. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi eyalet bakanı günlük 700 ton oksijen ihtiyaçları olduğunu belirtirken sadece bir saatlik oksijenleri kaldığını vurguladı.

Yeni Delhi’de hastanelerin 1 saatlik oksijeni var!

Yeni Delhi eyalet bakanı Arvind Kejriwal, bugün yaptığı açıklamada şehrin her gün 700 ton oksijene ihtiyacı olduğunu söyledi.

Yeni Delhi’de günlük oksijen ihtiyacı 700 ton olduğu açıklandı, hastanelerin 1 saatlik oksijeni var

Öte yandan, Saroj Hastanesi Genel Müdürü PK Bhardwaj 'Oksijen sıkıntısı var. Bu durum 5-6 gündür devam etmekte ve oksijen tedarikçisiyle iletişime geçilemiyor. Şu anda sadece bir saatlik oksijenimiz mevcut' dedi.

Hindistan vaka ve vefat sayısında 'küresel rekoru' kırdı!Hindistan vaka ve vefat sayısında 'küresel rekoru' kırdı!

KÜRESEL REKOR KIRILDI

Hindistan'da son 24 saatte tespit edilen 314 binden fazla Kovid-19 vakası, küresel salgında dünyada kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu. Öte yandan ülkede günde en az 2 bin kişi hayatını kaybetti. Böylece Hindistan günlük olarak dünyada en fazla vaka ve vefat kaydedilen ülke oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Heyecanlandıran keşif... Yeni dinozor türü keşfedildi, 80 milyon yıl önce yaşamış!Heyecanlandıran keşif... Yeni dinozor türü keşfedildi, 80 milyon yıl önce yaşamış!
15 yıldır bir gün bile işe gitmedi, maaş almaya devam etti! 15 yıldır bir gün bile işe gitmedi, maaş almaya devam etti!
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
Hindistan

En Çok Okunan Haberler

BB Erzurumspor'da 4 oyuncu gönderildi

BB Erzurumspor'da 4 oyuncu gönderildi

Survivor'da diskalifiye şoku! Acil durum konseyi

Survivor'da diskalifiye şoku! Acil durum konseyi

Erdoğan imzasıyla yayımlandı: Birçok ilde flaş karar

Erdoğan imzasıyla yayımlandı: Birçok ilde flaş karar

İçişleri'nden genelge: 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

İçişleri'nden genelge: 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Son Dakika: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Wall Street Journal'ın iddiası doğruysa yer yerinden oynar!

Wall Street Journal'ın iddiası doğruysa yer yerinden oynar!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

'Yemeğini güzelce ye bu son yemeğin' deyip 38 kez bıçaklamış

'Yemeğini güzelce ye bu son yemeğin' deyip 38 kez bıçaklamış

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İki haftadır hastanede tedavi görüyordu! Böyle toprağa verildi

İki haftadır hastanede tedavi görüyordu! Böyle toprağa verildi

AK Parti'den Meclis'e 'Mısır' teklifi

AK Parti'den Meclis'e 'Mısır' teklifi

Türbe videosuyla tepki toplamıştı

Türbe videosuyla tepki toplamıştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.