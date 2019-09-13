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Yeni Delhi'de hava kirliliği nedeniyle taşıtlara kısıtlama getiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 13:03 | Son Güncelleme

Diwali Festivali süresince tek-çift plaka uygulamasına geçilecek

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da Yeni Delhi kenti, kasım ayında Diwali Festivali süresince hava kirliliğini azaltmak üzere özel araçların trafiğe çıkışına kısıtlama getirileceği bildirildi.

Yeni Delhi Eyaleti Başbakanı Arvind Kejriwal, yaptığı açıklamada, 4-15 Kasım tarihlerinde bir gün tek bir gün çift plakalı özel araçların trafiğe çıkışına izin verileceğini duyurdu.

Tedbirin festival boyunca yakılan kutlama ateşleri ve hava fişekler nedeniyle oluşan hava kirliliğini azaltmayı amaçladığına dikkati çeken Kejriwal, aynı tedbirin 2016 yılında uygulandığında hava kirliliğini yüzde 13-15 düşürdüğünü vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütünün geçen yıl yayımladığı veriler dünyada hava kirliliğinin en fazla olduğu 10 şehrin Hindistan'da olduğunu ortaya koymuştu.

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Anahtar Kelimeler:
hava kirliliği Hindistan Yeni Delhi

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