Yeni Delhi'de Vatandaşlık Yasası'ndaki değişiklik protesto edildi

Hindistan'da Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakan Vatandaşlık Yasası'na karşı protestolar aralık ayından bu yana devam ediyor.

Hint basınındaki haberlere göre, başkent Yeni Delhi'de Jantar Mantar Meydanı'nda düzenlenen gösteriye üniversite öğrencileri, sivil toplum örgütleri, başkentin güneyindeki Shaheen Bagh banliyösündeki protestocular ve Uttar Pradeş, Racastan, Haryana ve Pencap gibi farklı eyaletlerden binlerce kişi katıldı.

Başkentteki gösteriye katılmak için Racastan eyaletinden 400 kişi ile gelen iş insanı Naim Rabbani, yaptığı açıklamada, Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğin Müslümanları içermediği için "ayrımcı" olduğunu ifade etti. Rabbani, "Anayasayı son nefesimize kadar kurtarmaya çalışacağız." dedi.

Cammu Keşmir'deki Siaçin Buzulu'nda ordu mensubu olarak hizmet ettiğini ifade eden Muhammed Javid de yasa karşıtı gösterilere katılabilmek için ordudan ayrıldığını kaydetti.

Javid, atalarının Hindistan için savaştığını anımsatarak, "Hepimiz Hindistanlıyız. Ben (Vatandaşlığımı ispat etmek için) hiçbir belge göstermeyeceğim." diye konuştu.