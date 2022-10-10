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Yeni doğan bebek kimlik çıkarma için gerekli belgeler? Yeni doğan bebek kimlik çıkarma işlemleri nasıl yapılır?

10.10.2022 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her Türk vatandaşı çeşitli gerekçeler ile kimlik kartını yenileyebilir ya da değiştirebilir. Eski tip iki renkli kimlik kartlarını kullanan kişi sayısı her geçen gün azalmaktadır. Bunun en güçlü sebebi eski tip kartların geçerlilik süresinin 2023 yılı itibarıyla dolacak olmasıdır. Bu zorunluluk dışında yeni doğan bebeklere en hızlı şekilde kimlik kartı çıkartılmalıdır. Herhangi bir gecikme söz konusu olduğunda bebeğin anne ve babasının gecikme cezası bedeli ödemesi gerekir.

Yeni doğan bebek kimlik çıkarma için gerekli belgeler? Yeni doğan bebek kimlik çıkarma işlemleri nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Yeni doğan bebek kimlik çıkarma işlemleri nelerdir?
  • E-devlet ile yeni doğan bebek için randevu almak mümkün müdür?
  • Yeni doğan bebek kimlik çıkarma için gerekli belgeler nelerdir?
  • Yeni doğan bebek kimlik geç çıkarma cezası ne kadardır?

Çeşitli sebeplere bağlı olarak yeni bir kimlik alınması gerekebilir. Eski tip iki renkli kimliklerden yeni tip çipli kimliklere geçiş, var olan kimlik kartını kaybetme, eskimiş ya da yıpranmış olan kimliği değiştirme, evlenme, boşanma gibi sebepler ile kimlik yenileme ya da çıkartma işlemi yapılabilir.

Yeni doğan bebekler için de olabilecek en kısa süre içinde kimlik çıkartılması gerekmektedir. Bunun için ilk adım Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne internet siteleri üzerinden başvuru yapmak olacaktır.

Yeni doğan bebek kimlik çıkarma işlemleri nelerdir?

Yeni doğmuş bir bebeğe kimlik kartı çıkartabilmek için anne ya da baba Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait internet sitesinden randevu almalıdır. Yeni doğan bebek kimliği için randevu alma işlemini yapmak sadece internet sitesinden değil ALO 199 hattı aracılığı ile de mümkündür.

Alınan randevunun günü ve saati gelmeden önce istenen belgelerin tamamlanmış ve hazır bulunması gerekir. Tamamlanması gereken tüm belgelerin yazılı olduğu listeye Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.

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E-devlet ile yeni doğan bebek için randevu almak mümkün müdür?

Yeni doğan bir bebek için ya da başka gerekçelerle kimlik çıkartma randevusu e-devlet üzerinden yapılabilir. Şifre ve vatandaşlık numarası ile e-devlet girişi yapıldıktan sonra e-devlet üzerinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne geçiş yapılabilir.

Yeni doğan bebek kimlik çıkarma için gerekli belgeler nelerdir?

Bebek için kimlik çıkartma işleminin ilk adımı randevu almaktır. Ancak alınan randevu tarihi ve saati gelmeden önce gerekli belgeler hazır bulundurulmalıdır. Bu belgeler şunlardır:

  • Önceden yatırılmış olan kimlik çıkartma bedelinin ödendiğini kanıtlar nitelikte makbuz. (Ödenecek rakamlar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinde bulunmaktadır.)
  • Kimlik çıkartmak için başvuran annenin ya da babanın kimlik kartı.
  • Doğum raporu.

Eğer bebek evde doğduysa doğum raporu verme zorunluluğu yoktur. Anne ve baba evli değilse ve kimlik için müracaat eden kişi anneyse 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 321. Maddesi gereğince anne üzerine ve annenin kızlık soy ismi kullanılarak tescil işlemi yapılır.

Bir diğer durumda ise 5490 sayılı kanunun 28. Maddesine göre tanıma senedi tanzim ettirmesi durumunda tanımaya göre baba üzerine ve babanın soyadı ile tescil edilir.

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Yeni doğan bebek kimlik geç çıkarma cezası ne kadardır?

Herhangi bir sebeple yeni doğan bir bebeğe kimlik çıkartma işlemi geciktirilirse devletin belirlediği tutarda bir ceza bedeli ödeme zorunluluğu ortaya çıkar. Bebek doğduğu zaman doğduğu günü takiben otuz gün içinde kimlik için başvuru yapılmalıdır. Yurt dışı için ise bu süre altmış gün olarak belirlenmiştir. Bu durumda ise başvuru bulunulan ülkedeki başkonsolosluklara yapılmalıdır.

Belirtilen sürelerin aşıldığı durumlarda ödenecek olan ceza bedeli gerekçeye başlı olarak 50 TL ile 100TL arasında değişiklik gösterir. Yeni doğan bebeğe kimlik çıkartma işlemi tamamlandıktan sonra da ceza ödemesi yapılabilir.

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