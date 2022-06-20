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Yeni doğan bebeklerinizin cildine zarar vermeden onları koruyacak en iyi yenidoğan bebek bezleri

17.06.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yenidoğan bebeklerin cildi, çok hassas ve narin olur. Onların hassas cildine zarar gelmemesi için doğumdan sonraki ilk 1 aylık süreçte aileler, yenidoğan bebek bezi tercih eder. Doğum telaşı yaşanırken biraz da yeni doğacak olan bebeğin heyecanı ile hangi ürünün alınacağına karar vermek zor olabilir. Eğer siz de böyle bir heyecanlı sürecin içindeyseniz size yardımcı olalım.

Yeni doğan bebeklerinizin cildine zarar vermeden onları koruyacak en iyi yenidoğan bebek bezleri

İçindekiler

  • 1. Prima Bebek Bezi Aktif Bebek 1 Beden
  • 2. Molfix Bebek Bezi 1 Beden Yenidoğan
  • 3. Sleepy Natural Yenidoğan Bebek Bezi (Sıfır Karbon)
  • 4. Baby Turco Doğadan Avantajlı Bebek Bezi 1 Numara Yenidoğan
  • 5. Hassas ciltler için üretilen Evy Baby 1 Numara Yenidoğan Bebek Bezi
  • 6. Elbebek Elite 1 Numara Yenidoğan Bebek Bezi
  • 7. Canbebe Yenidoğan Bebek Bezi
  • 8. Paddlers Newborn Bebek Bezi 1 Numara
  • 9. Prima Bebek Bezi Premium Care 0 Beden Prematüre
  • 10. Sleepy Ecologic 1 Numara Yenidoğan Bebek Bezi
  • 11. Uni Baby Yenidoğan Bebek Bakım Seti

Bebek bezlerinin onlarca farklı çeşidi var. İhtiyaç, üretim materyali, bebeğin kilosu veya kaç aylık olduğu gibi sebeplerden dolayı bebek bezleri birbirinden ayrılır. Hatta kimi bezler, doğa dostu yapısıyla dikkat çeker. Ebeveynler tarafından en çok araştırılan bezlerin başında, yenidoğan bebek bezi markaları gelir. Aileler minik bebeklerine en iyi yenidoğan bebek bezini bulmak için sürekli araştırarak yapılan yorum ve önerilere bakar. Yenidoğan bebeklerin hassas ciltlerine uygun olarak tasarlanan ürünler, dünyaya yeni gelen miniklerin poposunun tahriş olmaması için özel olarak üretilir. Yine de her ürün, hem malzeme hem beden kesimi olarak her bebeğe uymayabilir. Bu sebeple yeni bebeği olacak olan ailelerin, ürünlerin hepsini inceleyerek ürün özelliklerine ve yorumlarına bakması gerekir. Sizi bu zahmetten kurtarmak adına yenidoğan bebeğinizin cildine zarar vermeyecek en iyi bez modellerini listeledik. İşte detaylar!

1. Prima Bebek Bezi Aktif Bebek 1 Beden

Yeni doğan bebeklerinizin cildine zarar vermeden onları koruyacak en iyi yenidoğan bebek bezleri

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Prima Bebek Bezi Aktif Bebek 1 Beden, özel kanalları sayesinde nefes alarak sürekli olarak bebeğinizin poposunun kuru kalmasına yardımcı olur. Aynı zamanda ekstra kuru olarak dizayn edilen ürünün üst yüzeyi, ıslaklığın eşit olarak dağılmasına yardımcı olarak bebeğinizin cildinin ıslanmasını ve tahriş olmasını önler. Esnek kenarları sayesinde mükemmel kavrama mekanizması sunan Prima markalı bebek bezi, gece boyu kuru kalır. Ürünün tasarımı ve dışındaki eğlenceli şekiller, bebeklerin de ilgisini çeker. En iyi yenidoğan bebek bezi denildiğinde akla ilk gelen markalardan biri olan Prima, bebeğinizin rahat etmesini sağlar.

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2. Molfix Bebek Bezi 1 Beden Yenidoğan

Yeni doğan bebeklerinizin cildine zarar vermeden onları koruyacak en iyi yenidoğan bebek bezleri

Molfix Bebek Bezi 1 Beden Yenidoğan, 2-5 kg arasında bebeklerde rahatlıkla kullanılabilen bir ürün. Özel ekstra esnek bel bölgesi sayesinde sıvı kaka çıkışını engelleyen bebek bezi, aynı zamanda özel C kesimi ile bebeğinizi şefkatle sarar. Nefes alabilen kumaşa sahip Molfix markalı ürün, göbek bağı oyuntusu ile henüz göbek bağı düşmeyen bebeklerde rahat bağlama ve kullanım imkânı sağlar. Islandığında sarıdan maviye dönen ürünün ön yüzeyindeki gösterge sayesinde bebeğinizin ne zaman ve ne kadar çiş yaptığını anlayabilir, buna göre bez değişimi yapabilirsiniz.

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3. Sleepy Natural Yenidoğan Bebek Bezi (Sıfır Karbon)

Yeni doğan bebeklerinizin cildine zarar vermeden onları koruyacak en iyi yenidoğan bebek bezleri

Sleepy Natural Yenidoğan Bebek Bezi, tamamen saf su ile dokunan yumuşak kumaşı, içinde yer alan bambu özleri ve organik pamuk lifleri ile dünyada bir ilki gerçekleştirir. Hassas ciltli bebekler için tasarlanmış olan ürün, saf su ile dokunduğu için bebeğinizin cildinize eşsiz bir yumuşaklık sunar. Aynı zamanda doğal bambu özleri ile güçlü bir emicilik, organik pamuk lifleri ile iyi derecede kuruluk sağlar. Bebeklerin hızlı büyümesinden dolayı ara bedenleri de bulunan ürün, 1 ve 2 numaraları ile yenidoğan bebeklere kucak açar. Yenidoğan bebek bezi önerileri listesinde ürünün adı mutlaka bulunur.

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4. Baby Turco Doğadan Avantajlı Bebek Bezi 1 Numara Yenidoğan

Yeni doğan bebeklerinizin cildine zarar vermeden onları koruyacak en iyi yenidoğan bebek bezleri

Baby Turco Doğadan Avantajlı Bebek Bezi 1 Numara Yenidoğan, 2-5 kilogram arası bebeklerde kullanılabilir. Göbek bağı oyuntulu olarak üretilen ürün sayesinde bebeğinizin hava alan göbek bağı, daha çabuk düşer. Bebeğinizin hassas cildi için Ege zeytinyağı ile hazırlanan ürünün üst düzey tabakası, bebeğinizin poposunun her daim kuru kalmasına yardımcı olur. Aynı zamanda ürünün emici bölgesi, doğal Çukurova pamuğu kullanılarak üretilir. Yenidoğan bebek bezi tavsiyesi denildiğinde akla ilk gelen ürünlerden biri olan Baby Turco Doğadan, kullanıcı yorumlarındaki olumlu görüşler ile dikkat çeker.

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5. Hassas ciltler için üretilen Evy Baby 1 Numara Yenidoğan Bebek Bezi

Yeni doğan bebeklerinizin cildine zarar vermeden onları koruyacak en iyi yenidoğan bebek bezleri

Ebeveynlerin sıkça tercih ettiği Evy Baby Bebek Bezi 1 Beden Yenidoğan, 2-5 kg bebeklerde kullanım imkânı sunar. Hassas ciltler için üretilen ürün; içeriğinde alkol, paraben, latex gibi kimyasal maddeler içermez. Ailelerin merak ettiği ilk konulardan biri olan "Yenidoğan bebek bezi kaç ay kullanılır?" sorusunu yanıtlayalım: Yenidoğan bebek bezi kullanım süresi, bebeğinizin kilosuna göre belirlenir. 1 ve 2 numaralı bebek bezleri, sırasıyla 2-5 kg ile 3-6 kg arasında kullanılabilir. Bu da bebeğinizin en az 1 ay boyunca bu bezleri rahatlıkla kullanabileceği anlamına gelir.

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6. Elbebek Elite 1 Numara Yenidoğan Bebek Bezi

Yeni doğan bebeklerinizin cildine zarar vermeden onları koruyacak en iyi yenidoğan bebek bezleri

Yenidoğan bebeklerin cildi o kadar hassas olur ki en ufak tahrişte hemen tepki verebilir. Bu sebeple bebek bezleri itina ile hazırlanırken hipoalerjenik olarak üretilir. Elbebek Elite 1 Numara Yenidoğan Bebek Bezi, bebeğinizin poposunu ilk günkü gibi kupkuru ve tertemiz tutarak pişik gibi problemler yaşanmasını önler. Ebeveynlerin aklını karıştıran bir diğer konu olan "Yenidoğan bebek bezi nasıl bağlanır?" sorusunu yanıtlayalım: Yenidoğan bebek bezleri cırtlı olarak üretilir. Bebeğin bacaklarının arasından bezi geçirdikten sonra cırtı bağlamanız yeterli olur. Eğer bebeğinizin göbek bağı düşmediyse ona zarar vermemek için daha dikkatli olmanız gerekir.

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7. Canbebe Yenidoğan Bebek Bezi

Yeni doğan bebeklerinizin cildine zarar vermeden onları koruyacak en iyi yenidoğan bebek bezleri

Bebeklerin mutluluğu için çalışan Canbebe, onların narin cildini kuru ve temiz tutarak aileleri de mutlu eder. Yeni kanal tasarımıyla hızla kuruyan Canbebe Yenidoğan Bebek Bezi, emici ve dağıtıcı kanal teknolojisi ile ıslaklığın homojen şekilde dağılmasını ve hızla kurumasını sağlar. Bazı aileler, bebek bezi markasına karar verdikten sonra "Yenidoğan bebek bezi kaç tane alınmalı?" diye merak edebilir. Bebek bezlerinde adet sayısı arttıkça adet başına olan maliyet düşer. Yine de yenidoğan bebeklerin vücudu, bezlerin kalıplarına göre çeşitli markalarda daha farklı uyum yakalayabilir. BPA, paraben ve parfüm içermeyen bu ürünün bebeğinize uyacağına eminiz.

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8. Paddlers Newborn Bebek Bezi 1 Numara

Yeni doğan bebeklerinizin cildine zarar vermeden onları koruyacak en iyi yenidoğan bebek bezleri

Paddlers Newborn Bebek Bezi, 1 numara bedeniyle yenidoğan bebeklerin sağlığı için çok ideal. Üstün koruyucu yapıya sahip olan ürün, bebeğinizin poposunu nazikçe sarar ve güvenli şekilde bedenini kavrar. Ürün, esnek ve ergonomik olması sayesinde bebeklerin rahatlıkla hareket etmesini ve ailesiyle daha iyi iletişim kurmasına yardımcı olur. "En iyi yenidoğan bebek bezi hangisi?" diye merak eden aileler, hemen her türlü markaya bakarken bu ürünle karşılaşabilir. Uzmanlar, bebeğin tercihlerini hareketlerinden takip ederek onu daha iyi tanımayı ve Paddlers gibi onun bedenine uygun olan markayı kullanmayı önerir.

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9. Prima Bebek Bezi Premium Care 0 Beden Prematüre

Yeni doğan bebeklerinizin cildine zarar vermeden onları koruyacak en iyi yenidoğan bebek bezleri

Prematüre doğan bebek, 9 ay dolmadan dünyaya gelmek için sabırsızlanan bebekler için kullanılan bir tanım. Bu bebekler, 2 kilogramdan az doğduğu zaman, onlara özel bezler kullanmak gerekir. Yenidoğan için en iyi bebek bezi denince akla gelen markalardan biri olan Prima'nın Premium Care 0 ürünü, prematüre bebekler için tasarlanır. Bu bebeklerin bedeni ve kasları henüz tam olarak gelişmediği için ürün, bu detaylara göre üretilir. Bebeğin minik vücudunu ve bacaklarını nazikçe saran Premium Care 0, bebeğin poposunu da her daim kuru tutarak cildinde pişik oluşmasını önler.

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10. Sleepy Ecologic 1 Numara Yenidoğan Bebek Bezi

Yeni doğan bebeklerinizin cildine zarar vermeden onları koruyacak en iyi yenidoğan bebek bezleri

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Sleepy Ecologic 1 Numara Yenidoğan Bebek Bezi, bebeğe sağladığı konfor ve içeriğiyle ebeveynlerin gönlünü kazanır. Organik pamuk ve saf suyla dokuması yapılan ürün, bebeğinizin poposuna âdeta pamuk gibi bir dokunuş sağlar. Doğal bambu özleri, şeker kamışı ve badem sütü katkılı olan bezin içeriği, kimyasallardan uzak olduğu için sıkça tercih edilir. Şeker kamışından elde edilen polimerlerle doğaya salınan karbon miktarını azaltan ürün, aynı zamanda her bezde bulunan 100 adet tohum ile doğada çözünen ve yeşeren bir ürün sunar. Çevre dostu aileler tarafından beğenilen ürünün göbek bağı oyuntusu ve ıslaklık göstergesi rahat kullanım vadeder.

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11. Uni Baby Yenidoğan Bebek Bakım Seti

Yeni doğan bebeklerinizin cildine zarar vermeden onları koruyacak en iyi yenidoğan bebek bezleri

Yenidoğan bebek bezi seti içeriğindeki bebek bezi, ıslak mendil ve bakım ürünleriyle beğenilen markalardan olan Uni Baby, Yenidoğan Bebek Bakım Seti'yle de ebeveynlerin beğenisini kazanır. Yenidoğan bir bebeğin bez değişimi esnasında ihtiyaç duyulan ıslak mendil, bebek bakım örtüsü, pişik kremi gibi malzemeler; setin içinde hepsi bir arada olarak bulunur. Ürün, bebek bekleyen ailelerin ilgisini çektiği gibi aynı zamanda yenidoğan bebeği olanlara alınabilecek en iyi hediyeler arasında yer alır. 0-6 aylık süreçte kullanılabilen bu bakım seti; paraben, alkol ve latex gibi kimyasallar içermez. Siz de bu seti yakından incelemek ister misiniz?

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