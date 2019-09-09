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Yeni eğitim-öğretim yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 14:46 | Son Güncelleme

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi

VAN (AA) - Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı, törenlerle başladı.

Van'da İpekyolu Hacı Ali Akın İlkokulu ve Ortaokulunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenle bin 505 okulda 336 bin öğrenci ve 18 bin 250 öğretmen ders başı yaptı.

Halk oyunları gösterisi ve okula yeni başlayan öğrencilere çiçek verilmesinin ardından konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, başta şehit öğretmenler olmak üzere ebediyete intikal eden öğretmenlere rahmet dileyerek öğrencileri sevgi ve muhabbetle kucakladığını söyledi.

Bilmez, birinci önceliklerinin eğitim olduğunu ifade ederek, "Van'daki akademik başarıyı yükseltmek ve Türkiye ortalamasının üzerine çıkarmak için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Van'ı eğitim alanında daha üst seviyelere taşıma gayreti içinde olacağız. Ülkeyi inşa eden, sorumluluğunu üstlenen, ülkenin ve milletin refahını artıracak olan siz öğrencilerin, iyi bir eğitim almanız ve çok iyi yetişmeniz için bizler her türlü çabayı gösteriyoruz." dedi.

"Tertemiz okullar, tam donanımlı laboratuvarlar, pırıl pırıl sınıflar öğrenciler için hazırlandı." diyen Bilmez, şunları kaydetti:

"Bunun karşılığını çok çalışarak, üreterek, ülkemizin kalkınmasına katkı sunacak başarılara imza atarak verebilirsiniz. Geleceğiniz mevkilerde ülkemizin sorumluluklarını üsleneceksiniz. Şimdiden bunun bilincinde olun ve kendinizi ülkemize, insanlığa hizmet aşkıyla yetiştirin. Bunun için çok okuyun, çok çalışın, çok araştırın. Öğretmenlerinizi ve büyüklerinizi dinleyin."

Bilmez'in çaldığı ders ziliyle sınıflara giren öğrencilere yeni eğitim öğretim dönemi ders kitapları dağıtıldı.

Programa Vali Yardımcısı Ferhat Atar, İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İl Jandarma Komutan Yardımcı Albay Naci Akkaş, öğretmen, öğrenci ve çok sayıda veli katıldı.

- Bitlis

Bitlis'te eğitim öğretim yılının başlamasıyla 92 bin 413 öğrenci ve 6 bin 514 öğretmen ders başı yaptı.

Şehit Mahir Ayabak İlk ve Ortaokulu bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe Daire Başkanı Musa Şahin, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023 eğitim vizyonunun kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlattı.

Geçen yıl eğitim vizyonunun uygulama süreçlerinin tekrar gözden geçirildiğini belirten Şahin, "Eğitim vizyonunda da ifade edildiği üzere çocukların yaşayacakları çağın becerileriyle donatılmaları gerekmektedir. Dünyaya uyum sağlarken kendi değerlerimizden kopmamayı ve akademik beceriler yanında sanatsal ve sportif açıdan da başarılı olmaya önem verilmektedir." dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösteriler sunuldu, şiirler okundu.

- Muş / Hakkari

Muş'ta 711 okulda 115 bin 631 öğrenci ve 6 bin 86 öğretmen ders başı yaptı.

Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, yaptığı yazılı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının çocuklar için hayallerini gerçekleştirebilmek adına iyi bir fırsat olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, hedeflerine ulaşması için eğitimin büyük önem arz ettiğine vurgu yapan Engin, "Bulunduğumuz çağın bilgi çağı olduğunu bilmenizi, bilgiyi üretmenizi, araştırmanızı, sorgulamanızı, teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmanızı, girişimci ve yenilikçi bir nesil olmanızı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hakkari'de de 71 bin öğrenci, 4 bin 200 öğretmen, 334 okulda yeni eğitim öğretim yılına başladı.

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2019-2020 eğitim-öğretim yılı Bitlis Hakkari muş Van

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