Yeni eğitim-öğretim yılı

VAN (AA) - Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı, törenlerle başladı.

Van'da İpekyolu Hacı Ali Akın İlkokulu ve Ortaokulunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenle bin 505 okulda 336 bin öğrenci ve 18 bin 250 öğretmen ders başı yaptı.

Halk oyunları gösterisi ve okula yeni başlayan öğrencilere çiçek verilmesinin ardından konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, başta şehit öğretmenler olmak üzere ebediyete intikal eden öğretmenlere rahmet dileyerek öğrencileri sevgi ve muhabbetle kucakladığını söyledi.

Bilmez, birinci önceliklerinin eğitim olduğunu ifade ederek, "Van'daki akademik başarıyı yükseltmek ve Türkiye ortalamasının üzerine çıkarmak için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Van'ı eğitim alanında daha üst seviyelere taşıma gayreti içinde olacağız. Ülkeyi inşa eden, sorumluluğunu üstlenen, ülkenin ve milletin refahını artıracak olan siz öğrencilerin, iyi bir eğitim almanız ve çok iyi yetişmeniz için bizler her türlü çabayı gösteriyoruz." dedi.